Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Van Gölü Canavarının Sırrı Çözüldü: 31 Yıl Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı

Meclis araştırma komisyonu kurulması gündemdeyken Çetingüleç, Zeki Ergezen'e "Van Gölü’nde su seviyesi yükseliyor derseniz kimse haberi okumaz. Ama canavar derseniz tüm dünya konuşur. Hem dikkat çeker hem de turizmi canlandırırız." önerisinde bulunduğunu yıllar sonra itiraf etti. Bu öneri Ergezen'in de hoşuna gidince Çetingüleç, "Van Gölü Canavarı araştırılacak" haberini yazdığını ve aynı anda SABAH ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde yayımlanarak büyük ses getirdiğini açıkladı.