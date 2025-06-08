Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Van Gölü Canavarının Sırrı Çözüldü: 31 Yıl Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı
Türkiye'yi ayağa kaldıran Van Gölü Canavarı efsanesinin ardındaki isim 31 yıl sonra gerçeği itiraf etti. Gazeteci Mehmet Çetingüleç, 1993 yılında kendi önerisiyle bu efsaneyi başlattığını yıllar sonra ilk kez açıkladı. TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına kadar giden sürecin, aslında turizm hamlesi olarak başladığı ortaya çıktı.
Kaynak: Kısa Dalga
Türkiye'yi ayağa kaldıran Van Gölü Canavarı efsanesinin ardındaki isim Gazeteci Mehmet Çetingüleç’ten bayramlık bir itiraf geldi. 40 yılı aşkın gazetecilik kariyerinde doğru habercilik ilkesiyle çalıştığını belirten Çetingüleç, 1993 yılında Türkiye’nin en çok konuştuğu "Van Gölü Canavarı" haberinin mimarının kendisi olduğunu açıkladı.
VAN GÖLÜ CANAVARININ SIRRI 31 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
Kısa Dalga'daki köşe yazısında 1993 yılında Van Gölü'nde su seviyesinin artması üzerine bölgede paniğin büyüdüğünü anlatan Çetingüleç, dönemin Refah Partisi Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ile yaptığı sohbeti anlattı.
Meclis araştırma komisyonu kurulması gündemdeyken Çetingüleç, Zeki Ergezen'e "Van Gölü’nde su seviyesi yükseliyor derseniz kimse haberi okumaz. Ama canavar derseniz tüm dünya konuşur. Hem dikkat çeker hem de turizmi canlandırırız." önerisinde bulunduğunu yıllar sonra itiraf etti. Bu öneri Ergezen'in de hoşuna gidince Çetingüleç, "Van Gölü Canavarı araştırılacak" haberini yazdığını ve aynı anda SABAH ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde yayımlanarak büyük ses getirdiğini açıkladı.
CAMIZIN GÖRÜNTÜSÜ HABERLERDE GÜNLERCE YAYINLANDI
Haberin yayımlanmasının ardından televizyon kanallarının Van’a akın ettiğini söyleyen Çetingüleç, "Gölde teknelerle 'canavar avına' çıkan ekipler, bir camızın sudaki görüntüsünü 'canavar' zannederek ana haber bültenlerinde servis etti. Görüntüler günlerce yayınlandı" dedi.
ESNAF KAZANDI, TURİZM HAREKETLENDİ
Haber sonrası Van'da turist sayısının ciddi şekilde arttığını ve Van esnafının bu ilgiden memnun olduğunu söyleyen Çetingüleç, bu efsanenin çıkış noktasının tamamen turizm odaklı olduğunu belirterek, "Asparagas yaptım ama vatan millet aşkıyla" dedi.