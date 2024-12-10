Netflix Kullanıcıları Diken Üstünde: Tek Tek SMS Atıldı! 'Hesabınız Askıya Alındı'
Milyonlarca Netflix kullanıcıları, diken üstünde! Son dönemde Netflix kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde Netflix kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, sahte SMS'lerle kullanıcıları kandırıp hesap bilgilerini ve hatta kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor.
Dolandırıcılar, tıpkı Netflix'ten geliyormuş gibi görünen SMS'ler gönderiyor. Bu SMS'lerde genellikle "Hesabınız ödeme sorunları nedeniyle askıya alındı" gibi uyarılar yer alıyor. SMS'teki linke tıklayan kullanıcılar, kendilerini gerçek Netflix sayfasında sanıyor. Ancak bu sayfa, dolandırıcılar tarafından hazırlanmış sahte bir kopya...
Kullanıcılar bu sahte sayfada hesap bilgileri ve kredi kartı bilgilerini girdiğinde, bu bilgiler doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor. Çalınan hesap bilgileri, dark web gibi illegal pazarlarda satılıyor. Bu bilgiler, kimlik hırsızlığı gibi daha büyük suçlara da yol açabiliyor.
DARK WEB NEDİR?
Dark web, internetin gizli ve erişimi zor olan bir kısmıdır. Bu alanda yasa dışı faaliyetler yaygın olup, çalınan kişisel bilgiler, uyuşturucu ve silah gibi yasaklı ürünler alınıp satılır.