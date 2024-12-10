Netflix Kullanıcıları Diken Üstünde: Tek Tek SMS Atıldı! 'Hesabınız Askıya Alındı'

Kullanıcılar bu sahte sayfada hesap bilgileri ve kredi kartı bilgilerini girdiğinde, bu bilgiler doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor. Çalınan hesap bilgileri, dark web gibi illegal pazarlarda satılıyor. Bu bilgiler, kimlik hırsızlığı gibi daha büyük suçlara da yol açabiliyor.