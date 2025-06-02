Türklerin Yerken En Mutlu Olduğu Yemekler Belli Oldu: Listenin Zirvesindeki Lezzet Şaşırttı

Yemeksepeti'nin FutureBright Group iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye’nin Keyif Haritası" araştırması, Türk halkının günlük yaşamda mutluluğu nerede ve nasıl bulduğunu ortaya koydu. Araştırma, lüks veya soyut mutluluk arayışlarından ziyade basit, ulaşılabilir ve anlık keyiflerin toplum için daha öncelikli olduğunu gözler önüne serdi.

TOPLUMUN MUTLULUK FORMÜLÜ ANIN TADINI ÇIKARMAK

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %59'u “iyi hissetme” halini mutluluktan daha önemli görüyor. Keyif anlayışı ise büyük ölçüde “anı yaşamak” (%86) ve “özgür hissetmek” (%93) kavramlarıyla tanımlanıyor. Katılımcıların %94’ü, günlük sorumluluklardan bir süreliğine uzaklaşmanın iyi hissetmenin temel koşulu olduğunu belirtiyor.