Türklerin Yerken En Mutlu Olduğu Yemekler Belli Oldu: Listenin Zirvesindeki Lezzet Şaşırttı
Yemeksepeti’nin "Türkiye’nin Keyif Haritası" araştırması, Türk halkının mutluluğu lüks değil, basit ve ulaşılabilir anlarda bulduğunu ortaya koydu. Çay, televizyon ve aileyle vakit geçirmek en büyük keyif kaynakları arasında yer alırken en çok mutlu eden yemeklerin listesi de belli oldu.
Kaynak: DHA
Yemeksepeti'nin FutureBright Group iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye’nin Keyif Haritası" araştırması, Türk halkının günlük yaşamda mutluluğu nerede ve nasıl bulduğunu ortaya koydu. Araştırma, lüks veya soyut mutluluk arayışlarından ziyade basit, ulaşılabilir ve anlık keyiflerin toplum için daha öncelikli olduğunu gözler önüne serdi.
TOPLUMUN MUTLULUK FORMÜLÜ ANIN TADINI ÇIKARMAK
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %59'u “iyi hissetme” halini mutluluktan daha önemli görüyor. Keyif anlayışı ise büyük ölçüde “anı yaşamak” (%86) ve “özgür hissetmek” (%93) kavramlarıyla tanımlanıyor. Katılımcıların %94’ü, günlük sorumluluklardan bir süreliğine uzaklaşmanın iyi hissetmenin temel koşulu olduğunu belirtiyor.
TÜRKİYE’NİN RAHATLAMA ÜÇGENİ ÇAY, TELEVİZYON, AİLE
Verilere göre, Türk halkı için en çok keyif veren üçlü çay/kahve içmek, televizyon izlemek ve aileyle vakit geçirmek. Egzersiz yapmak katılımcıların %74’ü için stres azaltıcı bir aktivite olarak görülürken, %85’i televizyon izlemeyi daha keyifli buluyor.
GÜNÜN EN KEYİFLİ SAATLERİ BELLİ OLDU
Günün en keyifli zaman dilimi olarak akşam saatleri (19.00-22.00) öne çıkarken, uykusuzluk (%66), trafik (%52) ve uzun çalışma saatleri (%47) keyfi baltalayan faktörler arasında yer alıyor. Şehir kalabalığı ise %81’lik oranla ruh halini en çok bozan etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
EN ÇOK MUTLU EDEN YEMEKLER BELLİ OLDU
Araştırmada, yemek sipariş etmenin sadece pratiklik değil, aynı zamanda duygusal bir öz bakım davranışı haline geldiği ortaya çıktı. Katılımcıların %67’si yemek siparişi verirken keyif aldığını söylerken, %56’sı bunu kendini ödüllendirme ve keyifli hissetme amacıyla yaptığını belirtti. En çok mutluluk ve keyif veren yiyecekler ise sırasıyla kebap (%38), hamburger (%19) ve pizza (%16) oldu. Pizza sosyal anlarla, hamburger ise bireysel zamanlarla özdeşleşti. Tatlılar ise yalnızca keyif ve haz için tüketiliyor.
KEYİFTE KADINLAR VE GENÇLER ÖN PLANDA
Kadınlar ve 25-44 yaş grubundaki bireyler sosyal aktivitelerde daha aktif rol oynarken, çocuklu bireyler hafta sonlarını aileyle geçirmeyi (%65), çocuksuzlar ise kişisel zamana yönelmeyi (%60) tercih ediyor. Ekonomik zorluklar, güvenlik endişeleri ve gelecek kaygısı ise özellikle kadınlar ve genç yetişkinler üzerinde daha baskın bir etkide bulunuyor.
‘MİNİMUM EFOR, MAKSİMUM KONFOR’ YAKLAŞIMI
Türk halkının keyif anlayışının lüks tüketimden uzak, erişilebilir ve sade tercihler üzerine kurulu olduğu belirtiliyor. Bu anlayış evde geçirilen zaman, basit aktiviteler ve küçük hazlar üzerinden şekilleniyor. Bu yaklaşım, araştırmada “Türk usulü yoga” olarak tanımlanırken, çay, televizyon ve aile merkezli yaşam tarzı, Türkiye’nin kendi kültürel wellness formülü olarak gösteriliyor.
YEMEKSEPETİ EN ÇOK KULLANILAN PLATFORM OLDU
Araştırmaya göre online yemek siparişi platformları arasında %43 kullanım oranıyla Yemeksepeti zirvede yer aldı. Markanın “Keyfin Yerine Gelsin” sloganının bilinirliği %51’e ulaşırken, bu ifadeyi Yemeksepeti ile özdeşleştirenlerin oranı %65 olarak ölçüldü.