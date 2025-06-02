Kurban Bayramı'nda Kendi Sucuğunu Yapacaklara Tavsiyeler! Daha Sağlıklı ve Lezzetli Bir Sucuk İçin Bunlara Dikkat...
Eskişehirli baharatçı Metin Ağılönü, Kurban Bayramı öncesi evde sucuk yapacak vatandaşlara taze baharat kullanımı ve bağırsak seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Suni bağırsakların sağlığa zararlı olduğunu belirten Ağılönü, sucukta doğal yerli bağırsak ve ev yapımı baharat karışımının tercih edilmesini önerdi.
Kaynak: İHA
Kurban Bayramı yaklaşırken, Eskişehir'deki baharatçılar evde sucuk yapacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunuyor. Baharat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Metin Ağılönü, sucuk yapımında kullanılacak baharat ve bağırsak seçiminde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özellikle dışarıdan alınan hazır baharat karışımlarının tazeliğinin bilinmediğini ve bu nedenle risk taşıdığını vurguladı.
Ağılönü, sucuk için hazırladıkları özel baharat karışımında kimyon, toz biber, karabiber, kişniş, yenibahar, çemen, sarımsak tozu ve tuz bulunduğunu belirtti. Baharat oranının damak tadına göre ayarlanabildiğini dile getiren esnaf, bir kilo kıyma için ortalama 70-90 gram arası baharat kullanılmasını önerdi. Hazırladıkları taze baharat karışımının fiyatının ise 35 TL olduğunu söyledi.
Bağırsak konusunda da önemli uyarılarda bulunan Ağılönü, yerli bağırsakların daha dayanıklı ve sağlıklı olduğunu ifade etti. İthal bağırsakların doldurmasının kolay olduğunu ancak suni bağırsaklardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti. Bağırsakların kullanılmadan önce 2-3 saat sirkede bekletilmesinin, hijyen açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
Sucuk yapımında kıymanın yağlı tutulması gerektiğini belirten Ağılönü, "Verdiğimiz baharat karışımıyla kıymayı birkaç kez yoğurmak çok önemli. Bu şekilde kıyma ve baharat iyice özleşir" dedi. Ayrıca, sucuğun daha yumuşak olması için içine bir miktar zeytinyağı eklenmesini de tavsiye etti.
Vatandaşların evde sağlıklı ve lezzetli sucuk yapabilmeleri için hem hijyen hem de doğal ürünlere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Metin Ağılönü, taze ürünlerin kullanılmasının hem sağlık açısından hem de tat açısından büyük fark yaratacağını belirtti.