Kurban Bayramı'nda Kendi Sucuğunu Yapacaklara Tavsiyeler! Daha Sağlıklı ve Lezzetli Bir Sucuk İçin Bunlara Dikkat...

Sucuk yapımında kıymanın yağlı tutulması gerektiğini belirten Ağılönü, "Verdiğimiz baharat karışımıyla kıymayı birkaç kez yoğurmak çok önemli. Bu şekilde kıyma ve baharat iyice özleşir" dedi. Ayrıca, sucuğun daha yumuşak olması için içine bir miktar zeytinyağı eklenmesini de tavsiye etti.