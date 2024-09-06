Mart Ayında Çiçek Açmış Bir Bahçe İçin Eylülde Ekmeniz Gereken 5 Ağaç ve Bitki

Bahçenize eylül ayında çiçek ekmeye başlarsanız, ilkbaharın başlarında çiçek açmış bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Kışlık bitki ekiminin birçok avantajı olduğunu söyleyen bahçıvanlar, sonbahar mevsiminde ekilen çiçeklerin sertleştiğini, özel bakım gerektirmediğini ve mart ayının başlarında açmaya başladığını belirtiyor.



Gelecek yıl daha canlı ve güçlü açmaları için birçok ağaç ve bitkimize uyguladığımız erken budama yöntemi, mükemmel bir bahçe için yeterli olmayacaktır. Budama işleminin yanı sıra, bahçedeki eksikleri gidermek için bazı tohumlarla erken ekim işlemini de uygulamanız gerekiyor.



İşte uzmanlara göre erken ekim yapmanın faydaları ve sonbaharda dikmek için en uygun kış çiçekleri...