Klozetteki sarı lekeleri söküp atıyor: Bu yöntem çamaşır suyunu çöpe attıracak. Klozetteki sarı lekeler nasıl temizlenir?

Klozet içinde meydana gelen sarı lekeler, çıkarılması en güç lekelerden biridir. Ancak bu 2 doğal malzemeyle hazırlayacağınız karışım, çamaşır suyuna taş çıkartacak. Klozet içi ışıl ışıl parlayacak...

Klozetteki sarı lekeleri söküp atıyor: Bu yöntem çamaşır suyunu çöpe attıracak. Klozetteki sarı lekeler nasıl temizlenir? - Resim: 1

Sarı lekeler, çıkarılması en güç lekelerden biridir. Özellikle klozet içinde meydana gelen sarı lekeler oldukça pis bir görünüme neden olur. Bu nedenle sarı lekeleri yok etmek için, en güçlü leke çıkarıcı olarak görülen çamaşır suyu tercih edilir.

Ancak çamaşır suyu gibi kimyasallar, sağlığımız için oldukça tehlikelidir. Bu 2 malzemeyle hazırlayacağınız doğal temizlik solüsyonu, çamaşır suyunu cebinden çıkartacak nitelikte!

İşte klozetteki sarı lekeleri yok eden çözüm...

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