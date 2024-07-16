Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"

1997 yılında yaptıkları evlilik ile magazin dünyasının en çok konuşulan çifti haline gelen Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, büyük bir aldatma skandalının ortaya çıkmasıyla boşanmıştı. 2005 yılında evliliklerini noktalayan ve Zehra isimli bir çocukları olan çift, son yıllarda yan yana samimi pozlar verse de, Kaya Çilingiroğlu'nun 27 yıl sonra Hülya Avşar'la neden evlendiğini açıklarken kullandığı ifadeler Avşar kızını kızdıracak türden.

Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim" - Resim: 1

Yeşilçam sinemasının en güzel isimleri arasında gösterilen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, şöhretinin zirve yıllarında Kaya Çilingiroğlu ile dünya evine girmişti. İki ismin peri masalını andıran Paris düğünü ve 8 yıl süren birliktelikleri, bir ihanetin ortaya çıkmasıyla noktalanmıştı.

Büyük bir aldatma skandalı ile sona eren sansasyonel evlilikten ikilinin Zehra isimli bir çocuğu olurken, 27 yıl sonra Kaya Çilingiroğlu, eski eşi ve çocuğunun annesi Hülya Avşar hakkında itiraflarda bulundu.

HÜLYA AVŞAR İLE NEDEN EVLENDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Çiftin boşanmasının üzerinden 19 yıllık bir süre geçerken, Youtube'da yayınlanan bir programa katılan Çilingiroğlu, seyircileri hayrete düşüren açıklamalar yaptı.

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Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim" Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"