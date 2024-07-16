Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"

Yeşilçam sinemasının en güzel isimleri arasında gösterilen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, şöhretinin zirve yıllarında Kaya Çilingiroğlu ile dünya evine girmişti. İki ismin peri masalını andıran Paris düğünü ve 8 yıl süren birliktelikleri, bir ihanetin ortaya çıkmasıyla noktalanmıştı.



Büyük bir aldatma skandalı ile sona eren sansasyonel evlilikten ikilinin Zehra isimli bir çocuğu olurken, 27 yıl sonra Kaya Çilingiroğlu, eski eşi ve çocuğunun annesi Hülya Avşar hakkında itiraflarda bulundu.



HÜLYA AVŞAR İLE NEDEN EVLENDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Çiftin boşanmasının üzerinden 19 yıllık bir süre geçerken, Youtube'da yayınlanan bir programa katılan Çilingiroğlu, seyircileri hayrete düşüren açıklamalar yaptı.