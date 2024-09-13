Herkesin Evinde Bu Ürün Var: Duvardaki Rutubet ve Küf İzlerini Tamamen Yok Ediyor

Evinizde birkaç yıldır boya-badana işlemleri yapılmamışsa, duvarlarınızda yoğun oranda rutubet ve küf lekesi birikmiş olabilir. Özellikle kış aylarında artan bu izlerden kurtulmak, herkesin evinde bulunan basit bir ürün yardımıyla mümkün. Küfü çıkarmak için yoğun kimyasallar kullanılsa da, temizlik uzmanlarına göre çok daha basit ve etkili bir yöntem bulunmakta.

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Herkesin Evinde Bu Ürün Var: Duvardaki Rutubet ve Küf İzlerini Tamamen Yok Ediyor - Resim: 1

Yeterince güneş ya da hava almayan evlerin duvarlarında oluşan rutubet ve küf lekeleri, bir yandan sağlığınızı olumsuz etkilerken bir yandan da estetik açıdan kötü bir görüntüye neden olur.

Bu durumun önüne geçmek için farklı kimyasallar bulunsa da, başlangıçta duvarı tamamen temizleyen bu ürünler kısa süre sonra küf ve rutubet lekelerinin geri gelmesine engel olamamakta. Küf ve rutubetle mücadele için temizlik uzmanlarının tavsiye ettiği son yöntem, her evde bulunan malzemelerden hazırlanırken, kolaylıkla uygulanabiliyor.

BEYAZ SİRKE KARIŞIMI

Beyaz sirkenin içerdiği asetik asit, küf ve rutubet lekelerine nüfuz ederek duvardan akmasına neden olur. Yapılacak karışımın temizlenmek istenen alana sıkılmasından sonra ufak bir bez yardımıyla duvarı ilk günkü temiz haline dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca doğal antimikrobiyal özellikleri nedeniyle duvarlarınızı sirke ile silmek, temizlenen yüzeyde daha sonraki süreç için bakteri, mantar ve küflerin oluşumuna engel olur.

Rutubeti yüzde 90 oranında temizleyebilen beyaz sirkenin hazırlanması için şu aşamaları uygulamalısınız...

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