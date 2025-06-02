Düğünde Kiraladıkları Araç Hayatlarını Kökten Değiştirdi: İşlerinden İstifa Ettiler, 3 Yılda 50 İl Gezdiler

“Penceremizde hangi manzarayı açmak istiyorsak, orayı açıyoruz” diyen Büşra, bu özgürlüğün maddi kazançtan daha değerli olduğunu söyledi. Kendilerini “trilyoner gibi” hissettiklerini belirten Büşra Türkoğlu, “Kendimizi bir trilyoner gibi hissediyoruz. Penceremizde hangi manzarayı açmak istiyorsak, orayı açıyoruz. Bugün şurada uyanalım diyoruz ve kontağa basıyoruz. Belki güzel bir dağ manzarasında, deniz manzarasında, baraj manzarasında uyanıyoruz. Manzaramızı kendimiz seçtiğimiz sürece biz bir trilyoneriz." ifadeleriyle duygularını anlattı.