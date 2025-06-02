Düğünde Kiraladıkları Araç Hayatlarını Kökten Değiştirdi: İşlerinden İstifa Ettiler, 3 Yılda 50 İl Gezdiler
Konya’da yaşayan Ömer ve Büşra Türkoğlu çifti, işlerinden istifa ederek karavanla Türkiye’yi dolaşmaya başladı. Düğünde takılan altınları satarak minibüs alıp karavana çeviren çift, şimdiye dek 50 ili gezdi. “Penceremizde hangi manzarayı açmak istiyorsak, orayı açıyoruz” diyen çift, bu özgür yaşamı çok sevdiklerini söylüyor.
Kaynak: DHA
Konya’da yaşayan ve üç yıl önce evlenen ziraat mühendisi Ömer Türkoğlu ile okul öncesi öğretmeni Büşra Türkoğlu, yaşamlarında köklü bir değişikliğe imza attı. Düğünlerinde gelin arabası olarak kiraladıkları karavandan etkilenen çift, bu hayatı sürekli hale getirme kararı aldı. Altınlarını satarak aldıkları minibüsü karavana çeviren çift, Türkiye turuna çıktı.
İSTİFA ETTİLER
Düğün sonrası çalıştığı iş yerinde sorun yaşayan Ömer Türkoğlu istifa etti. Ardından eşi Büşra’yı da istifaya ikna eden Türkoğlu, “Bir tura çıkalım, sonra iş buluruz” diyerek karavanı birlikte tamamlamayı teklif etti. Ancak bu karar, çiftin hayatında kalıcı bir dönüşüm yarattı ve yeni bir yaşam biçiminin kapısını araladı.
“Karavan hayatı çocukluktan beri hayalimizdi ama hep uzak bir ihtimaldi” diyen Ömer Türkoğlu, ilk kez gelin arabası olarak kullandıkları kiralık karavandan sonra bu yaşam tarzına tutkuyla bağlandıklarını anlattı. Satın aldıkları minibüsle hayallerini gerçeğe dönüştüren çift, şu ana kadar Türkiye’de 50 il gezdi.
Geçimlerini sağlamak için farklı illerde yevmiyeli işlerde çalışan çift, Mersin’de limon, Antalya’da domates topladı. Zaman zaman Konya’ya dönerek çapa işleri yaptıklarını belirten Ömer Türkoğlu, aynı zamanda ailelerinin ürettiği biber ve domateslerden yaptıkları turşu ve sosları da satarak gelir elde ettiklerini söyledi. “Bu yaşamı sevdik ve vazgeçmeyi düşünmüyoruz” dedi.
Büşra Türkoğlu ise ilk etapta ailelerinin bu fikre sıcak bakmadığını ifade etti. “İlk karavanımızı düğünde takılan altınlarla yaptık” diyen Büşra, başta tepki alsalar da zamanla takdir topladıklarını belirtti. Ailelerinin, klasik evlilik beklentilerinin dışında bir yol izlemelerini şaşkınlıkla karşıladığını ancak artık onları desteklediğini dile getirdi.
Karavan hayatının zorluklarına da değinen Büşra Türkoğlu, özellikle su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle zaman zaman endişe yaşadıklarını anlattı. Ancak özgürlüğün ve doğayla iç içe yaşamanın tüm zorluklara değdiğini söyledi. Bu yaşam tarzının kendilerine büyük bir iç huzur sağladığını vurguladı.
“Penceremizde hangi manzarayı açmak istiyorsak, orayı açıyoruz” diyen Büşra, bu özgürlüğün maddi kazançtan daha değerli olduğunu söyledi. Kendilerini “trilyoner gibi” hissettiklerini belirten Büşra Türkoğlu, “Kendimizi bir trilyoner gibi hissediyoruz. Penceremizde hangi manzarayı açmak istiyorsak, orayı açıyoruz. Bugün şurada uyanalım diyoruz ve kontağa basıyoruz. Belki güzel bir dağ manzarasında, deniz manzarasında, baraj manzarasında uyanıyoruz. Manzaramızı kendimiz seçtiğimiz sürece biz bir trilyoneriz." ifadeleriyle duygularını anlattı.
Sosyal medya hesaplarını anı defteri gibi kullanan çift, deneyimlerini diğer karavanseverlerle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ziyaret ettikleri yerlerde çektikleri videolar ve yazdıkları notlarla, geçmişe dair dijital bir arşiv oluşturuyorlar. Gelecekte bu kayıtları izleyerek o günleri yeniden yaşamak istediklerini ifade ediyorlar.