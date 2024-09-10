Her Sabah Zerdeçallı Su İçerseniz Vücudunuza Ne Olur? Farka Şaşıracaksınız

Birçok insan sabah uyanır uyanmaz güne su içerek başlar. Sonrasında kahve ya da çay tercih ediliyor olsa da, uzmanlara göre günün ilk saatlerinde içeceğiniz bir bardak suya bir kaşık zerdeçal eklemelisiniz.



Yemeklere lezzet ve renk vermesiyle bilinen zerdeçal, sağlığımız için en faydalı baharatlar arasında yer alıyor. Özellikle günün ilk saatlerinde aç karnına ılık bir bardak zerdeçallı su içmek, vücudun kendine gelmesine yardımcı oluyor.



HER GÜN ZERDEÇALLI SU İÇERSENİZ VÜCUDUNUZA NE OLUR?



Sadece yemek pişirmede değil, aynı zamanda alternatif tıp ürünlerinde de yaygın olarak kullanılan zerdeçalın en çarpıcı etkisi ise hafıza üzerindeki uyarıcı özellikleri. İçerisinde yoğun miktarda B vitamini, askorbik asit, filokinon, kalsiyum, demir, fosfor ve uçucu yağlar içeren zerdeçal, bir çorba kaşığı tüketilmesi halinde günlük manganez değerinin yüzde 26'sını, günlük demir ihtiyacının ise yüzde 16'sını karşılar.



Sabah saatlerinde düzenli olarak zerdeçallı su içilmesi halinde vücudunuzda ne gibi dönüşümlerin olacağını biliyor musunuz?