Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor

Yeni bir sosyal medya trendi olan "farklı köpek bulma" testi, insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu test, birçok insanın dikkatini çekmeyi başardı ve %99'u farklı olan köpeği bulamıyor. Peki, siz bu resimde farklı olan köpeği kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz?

Görsel algı testleri, insanların dikkatlerini ve gözlem yeteneklerini sınayan eğlenceli bir aktivite olabilir. Ancak aynı zamanda dikkat dağınıklığını azaltmaya ve odaklanmayı geliştirmeye de yardımcı olabilir. Bu tür testler, beyin egzersizi yapmak isteyenler için de oldukça ilgi çekici olabilmektedir.

İşte o resim..