Erkeklerde Cinsel İsteksizliğe Neden Oluyor: Bu Gıdalardan Uzak Durun

Bir erkeğin yaşam kalitesini etkileyen hormonların başında testosteron geliyor. Yanlış beslenme şekli, testosteron seviyesinde ciddi bir düşüşe neden olurken, erkeklerde libido kaybı ve cinsel isteksizliğe yol açabiliyor. Uzmanlar, bu durumun önüne geçebilmek için sık sık tüketmemeniz gereken besinleri sıraladı.

Erkeklerde Cinsel İsteksizliğe Neden Oluyor: Bu Gıdalardan Uzak Durun - Resim: 1

Hayatımızı yakından ilgilendiren konulardan biri de cinsellik olarak öne çıkarken, özellikle partneri bulunan ya da evli olan kimselerde yaşanan cinsel sorunlar, hayat kalitesinin oldukça aşağı düşmesine yol açabilir.

Halk arasında 'iktidarsızlık' olarak bilinen erkeklerdeki cinsel isteksizlik sorunu, hormonal bozuklukların yanı sıra yanlış beslenme şekli ile de alakalı olabilir. Uzmanlar, testosteron seviyesinde belirgin bir düşüş yaşayan erkekler üzerinde yaptıkları çalışmada, bu erkeklerin benzer gıdaları tükettiğini keşfetti.

ERKEKLER BU GIDALARDAN UZAK DURMALI

Yenilmeleri halinde vücuttaki cinsel isteği tüketen ve testosteron seviyesinin dip yapmasına neden olan gıdalar şu şekilde:

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