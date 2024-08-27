Erkeklerde Cinsel İsteksizliğe Neden Oluyor: Bu Gıdalardan Uzak Durun

Hayatımızı yakından ilgilendiren konulardan biri de cinsellik olarak öne çıkarken, özellikle partneri bulunan ya da evli olan kimselerde yaşanan cinsel sorunlar, hayat kalitesinin oldukça aşağı düşmesine yol açabilir.



Halk arasında 'iktidarsızlık' olarak bilinen erkeklerdeki cinsel isteksizlik sorunu, hormonal bozuklukların yanı sıra yanlış beslenme şekli ile de alakalı olabilir. Uzmanlar, testosteron seviyesinde belirgin bir düşüş yaşayan erkekler üzerinde yaptıkları çalışmada, bu erkeklerin benzer gıdaları tükettiğini keşfetti.



ERKEKLER BU GIDALARDAN UZAK DURMALI



Yenilmeleri halinde vücuttaki cinsel isteği tüketen ve testosteron seviyesinin dip yapmasına neden olan gıdalar şu şekilde: