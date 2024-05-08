Duşakabinde tek 1 kireç lekesi kalmayacak: Duşakabin camları parıl parıl parlayacak. Duşakabindeki kireç nasıl temizlenir?

Duşakabindeki kireç, suyun içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin birleşmesiyle oluşur ve zamanla duşakabini kaplar. Bu kireç birikintileri, kötü bir görünüme ve hijyenik olmayan bir ortama neden olur.

Duşakabinde meydana gelen kireç lekeleri için birtakım çözümler mevcuttur. Bu çözümlerden en etkilisi şüphesiz, doğal yöntemlerdir.

Her evde bulunan yalnızca tek 1 ürün sayesinde duşakabinde bulunan kireç lekeleri dahil tüm lekeler yok olacak.

İşte duşakabin camlarını parıl parıl parlatmanın sırrı...