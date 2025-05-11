Dağlardan Toplayıp 25 TL'den Satıyor! Turistler Almak İçin Sıraya Giriyor: Yazın En Serin Yiyeceği Olarak Biliniyor
Mersin’in Silifke ilçesinde yaz mevsimi etkisini göstermeye başlarken, Toros Dağları’nın serinliği tezgâhlara taşındı. Yüksek rakımlı yaylalardan toplanan karlar, yöreye özgü geleneksel tat "karsambaç" ile hem serinlik sağlıyor hem de çocukluk anılarını canlandırıyor.
Kaynak: DHA
Silifke’ye bağlı Bulgar Bozoğlan Yaylası’ndan topladığı karları kamyonetine yükleyip pazara getiren Muzaffer Beslenti, bu serin gelenekle yaklaşık 20 yıldır vatandaşlara nostaljik bir tat sunuyor. Yayla karı poşetler halinde 20 TL'den satılırken, üzerine pekmez ya da meyve aromalı şuruplar eklenerek hazırlanan karsambaç bardakları ise 25 TL’ye alıcı buluyor.
YAZIN FERAHLATAN YİYECEĞİ
Beslenti, "Bu karın içeriği doğal, katkısız ve buz gibi. Yaz sıcağında hem serinletici hem de çocukluk hatıralarını canlandıran bir tat. İnsanlar sadece serinlemek için değil, bu geleneği yaşamak için de geliyor" diyerek Silifke’nin yaz kültürünün bu lezzetle bütünleştiğini ifade ediyor.
YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİ BÜYÜK
Karsambaç sadece yerli halkın değil, aynı zamanda bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle sıcak havalarda doğal karla hazırlanan bu lezzetli ikram, serinletici etkisi ve otantik sunumuyla yabancı ziyaretçilerin de beğenisini kazanıyor. Toroslar’ın temiz havasından ve doğal dokusundan gelen bu kar, artık Silifke pazaryerlerinde evrensel bir ferahlık sunuyor.