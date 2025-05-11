Dağlardan Toplayıp 25 TL'den Satıyor! Turistler Almak İçin Sıraya Giriyor: Yazın En Serin Yiyeceği Olarak Biliniyor

YAZIN FERAHLATAN YİYECEĞİ

Beslenti, "Bu karın içeriği doğal, katkısız ve buz gibi. Yaz sıcağında hem serinletici hem de çocukluk hatıralarını canlandıran bir tat. İnsanlar sadece serinlemek için değil, bu geleneği yaşamak için de geliyor" diyerek Silifke’nin yaz kültürünün bu lezzetle bütünleştiğini ifade ediyor.