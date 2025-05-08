Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş

2. Sohbet yerine telefona odaklanmak:



Yemek masasında sürekli telefona bakmak veya ekranla meşgul olmak, hem dikkat dağınıklığını hem de düşük duygusal katılımı ortaya koyabilir. Bu tür bir davranış, birlikte olunan kişilere verilen değerin az olduğunu düşündürür ve kişinin yüz yüze etkileşimlerde zorlandığını gösterebilir. Duygusal zekânın önemli bir göstergesi olan empati ve dikkat, bu alışkanlıkla zayıf bir şekilde yansıtılır.