Dünyanın Sonu Geldiğinde Sadece Bu 5 Ülke Ayakta Kalacak

Katastrofik senaryolar üzerine çalışmalar yapan bilim insanları, dünyanın olası bir felaket yaşaması ve küresel çöküş durumuna gelinmesi halinde insanlık için en güvenli olacak 5 ülkeyi açıkladı.

Dünyanın Sonu Geldiğinde Sadece Bu 5 Ülke Ayakta Kalacak - Resim: 1

Bilim insanları, dünyanın nasıl oluştuğunun yanı sıra, nasıl yok olacağını da merak etmekte. Bu konuda hazırlanan kurgusal çalışmalarda, insanlık için çok sayıda küresel felaket senaryosu oluşturuldu. 2012 yılında Maya Takvimi'nin sona ermesi nedeniyle ortaya atılan senaryoların ardından dünyanın sonuna yönelik komplo teorileri düşüşe geçmiş olsa da, insanlar felaket ve kıyamet senaryolarına ilgisini tamamen yitirmiş değil.

DÜNYANIN SONU GELDİĞİNDE SADECE BU ÜLKELER AYAKTA KALACAK

İnsanlığın yok olacağı boyutta bir felaket yaşanmasının imkansız olmadığını belirten bilim insanları, olası bir kıyamet senaryosu halinde insanların sığınabileceği en güvenli 5 ülkeyi belirledi.

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