Ayak Mantarını Söküp Atıyor! Yaş Mayayla Karıştırın Ayak Mantarının Kökünü Kurutun

Genellikle ayak parmakları arasında ortaya çıkan, kaşıntı, kızarıklık ve pullanma gibi belirtilerle kendini gösteren bu enfeksiyon, rahatsız edici etkileriyle yaşam kalitesini düşürebiliyor. Ancak evde kolayca uygulanabilecek doğal bir yöntemle bu sorunu çözmek mümkün.

Kaynak: Gerçek Gündem