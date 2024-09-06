Rengi ve Kokusu Bile Değişiyor: Gerçek Zeyinyağını Anlamak Bu Yöntemle Çok Kolay

Sahte zeytinyağına karşı dikkatli olmak önemlidir, çünkü dolandırıcılık ve hile ihtimalleri oldukça yüksektir. İşte, zeytinyağının gerçekliğini anlamanın pratik yolları:

EN KOLAY YOL SU TESTİ

Gerekli Malzemeler:

- 1 çay bardağı

- Su

- Zeytinyağı

Çay bardağında zeytinyağı ile suyu karıştırın. Hakiki zeytinyağı suyun üstünde kalır. Sahte zeytinyağları ise suya karışır veya dibe çöker.

SAHTE ZEYTİNYAĞI KOKUSU

Gerçek zeytinyağında çiçek veya zeytin meyvesine benzer bir koku olmalıdır. Boya, tiner, sirke, küf ve ekşimsi kokular zeytinyağının sahte olduğuna işaret eder. Ayrıca, gerçek zeytinyağında biraz acılık bulunur; tadına baktığınızda dilinizde yanma ve acılık hissi varsa, bu zeytinyağının kalitesi yüksektir.

TUZ RUHU TESTİ

Bir çay bardağının yarısına zeytinyağını dökün ve üzerine tuz ruhu ekleyin. Bardak dolma seviyesine geldiğinde dahi zeytinyağı sahip olduğu renginde kalıyorsa gerçek zeytinyağı denebilir. Sahte zeytinyağı pembeye dönüşebilir.

DONMA TESTİ

Hakiki zeytinyağı 0 ila -6 dereceler arasında donarak kristalleşir. Plastik veya demir bir bardağı zeytinyağı ile doldurup dondurucuya koyun. Eğer yağ tamamen donmuşsa, gerçek zeytinyağı satın almışsınız demektir.

ZEYTİNYAĞI SEZONU NE ZAMAN?

Zeytinyağı üretim sezonu, genellikle Ekim ayında başlar ve Aralık ayına kadar devam eder. Erken hasat zeytinler genellikle Ekim ve Kasım aylarında toplanır, geç hasat ise Aralık ayında yapılır.

Kaynak: Gerçek Gündem