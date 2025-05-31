Ünlü Bisküvi Markasının Kanser Riski Taşıdığı Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu

ORGANİK DİYE SATILIYORDU İÇİNDEN KANSEROJEN MADDE ÇIKTI

Testin en çarpıcı sonucu, organik olarak satılan Wikana Dinkel Butterkeks adlı bisküviye ait. Üründe, yüksek sıcaklıkla pişirme sırasında oluşan ve Avrupa Birliği tarafından sınırlandırılmış olan kanserojen akrilamid maddesi tehlikeli düzeyde bulundu. Bu nedenle, ürün doğrudan alınmaması gereken gıdalar listesine girdi.

Test edilen 8 organik ürünün yarısında da akrilamid düzeylerinin yüksek çıkması, organik tercihin her zaman daha sağlıklı olduğu düşüncesini sorgulatır hale getirdi. Alnatura, Edeka ve Rossmann gibi büyük markaların organik bisküvileri de bu sebeple “orta” puanla yetinmek zorunda kaldı.



