Ünlü Bisküvi Markasının Kanser Riski Taşıdığı Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu
Yapılan araştırmalarda mutfaklardan eksik olmayan tereyağlı bisküvilerde ciddi sağlık riskleri ortaya çıktı. Hem organik hem de geleneksel ürünlerin dahil edildiği testte, birçok bisküvide kanserojen madde ve pestisit kalıntıları bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın saygın tüketici dergilerinden Öko-Test, market raflarını süsleyen 19 farklı tereyağlı bisküvi markasını mercek altına aldı. Hem organik hem de geleneksel ürünlerin dahil edildiği testte, birçok bisküvide kanserojen madde ve pestisit kalıntıları bulundu. Yapılan analizler sonucunda 8 ürün “çok iyi”, 7 ürün “iyi” olarak değerlendirilirken 4 ürün orta seviyede kaldı. Ancak asıl dikkat çeken detay, bir ürünün “yetersiz” not alarak sağlığı tehdit eder boyutta bulunması oldu.
ORGANİK DİYE SATILIYORDU İÇİNDEN KANSEROJEN MADDE ÇIKTI
Testin en çarpıcı sonucu, organik olarak satılan Wikana Dinkel Butterkeks adlı bisküviye ait. Üründe, yüksek sıcaklıkla pişirme sırasında oluşan ve Avrupa Birliği tarafından sınırlandırılmış olan kanserojen akrilamid maddesi tehlikeli düzeyde bulundu. Bu nedenle, ürün doğrudan alınmaması gereken gıdalar listesine girdi.
Test edilen 8 organik ürünün yarısında da akrilamid düzeylerinin yüksek çıkması, organik tercihin her zaman daha sağlıklı olduğu düşüncesini sorgulatır hale getirdi. Alnatura, Edeka ve Rossmann gibi büyük markaların organik bisküvileri de bu sebeple “orta” puanla yetinmek zorunda kaldı.
NEDEN ORGANİKLERDE DAHA ÇOK RİSK VAR?
Uzmanlara göre, geleneksel üreticiler bisküvilerde akrilamid oluşumunu azaltmak için asparaginaz adlı bir enzimi kullanıyor. Ancak bu enzim genetiği değiştirilmiş olduğu için organik üretimde yasak. Ayrıca bal ve fruktoz şurubu gibi doğal tatlandırıcılar da akrilamid oluşumunu tetikleyebiliyor.
PESTİSİT KALINTISI OLMAYAN ÜRÜN ÇOK AZ
"Çok iyi" notunu alan markalar arasında Lidl’in Sondey Butterkeks ve Penny’nin Covo Butterkeks gibi uygun fiyatlı geleneksel ürünleri öne çıkarken, pestisit kalıntısı tespit edilmeyen ürün sayısı oldukça az. Organik bisküviler ise pestisit yönünden temiz çıksa da, akrilamid açısından kırmızı alarm veriyor.