80 Yaşındaki Uğur Dündar Sağlıklı ve Genç Görüntüsünün Sırrını Açıkladı: “Her Akşam Banıp Banıp Yiyorum”

Meslek hayatında 56. yılını geride bırakan gazeteci Uğur Dündar, haberleri kadar fit ve sağlıklı görüntüsüyle de ilgi odağı olmakta. Gelecek ay 81 yaşına girecek deneyimli gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlıklı görüntüsünün arkasında yatan sırrı açıkladı.

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80 Yaşındaki Uğur Dündar Sağlıklı ve Genç Görüntüsünün Sırrını Açıkladı: “Her Akşam Banıp Banıp Yiyorum” - Resim: 1

Genç ve orta yaşlarımızda tükettiğimiz besinler, ilerleyen yaşımızda nasıl bir görüntüye sahip olacağımızı belirliyor. Ağustos ayında 81 yaşına girmeye hazırlanan Uğur Dündar, fit görüntüsüyle yaşıtlarından çok daha sağlıklı bir izlenim vermekte.

Deneyimli gazeteci, ilerleyen yaşına rağmen bu kadar diri ve sağlıklı görünmesinin sırrını ilk kez sosyal medya hesabından duyurdu.

“BEN BİR ZEYTİNKOLİĞİM”

Dündar, yağlı bir yeşil zeytin tabağı paylaşarak “Ben bir zeytinkoliğim. Şu bir tabak zeytini, yağına ekmek banıp yiyerek akşam yemeğini geçiştirebilirim” ifadelerini kullandı.

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