40 Yıllık Aşçı Sırrını Paylaştı! Lapa Pilavı Tane Tane Yapmak Meğer Bu Kadar Basitmiş

Pirinç pilavı, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olup, her öğünde sofralarda kendine yer bulur ve özel günlere ayrı bir lezzet katar ancak pilav pişirirken bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak mümkün.

Bu sorunlardan en yaygın olanı ise pilavın lapa olmasıdır. Lapa pilav, birçok kişi için mutfakta büyük bir sıkıntıya dönüşebilir. Neyse ki, bu durumdan kurtulmak için basit bir yöntem mevcut. Bu pratik çözümle pilavınızı eski lezzetine kavuşturmak oldukça kolay.

Kaynak: Haber Merkezi