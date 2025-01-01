2025’e Girilirken En Çok İzlenen Programlar Belli Oldu: Seyircisini 1 Saniye Ekran Başından Ayırmadı!

Yeni yıla evde girmeyi tercih edenlerin 2024’ün son akşamında da en çok izlediği programlar sıralandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
2025’e Girilirken En Çok İzlenen Programlar Belli Oldu: Seyircisini 1 Saniye Ekran Başından Ayırmadı! - Resim: 1

Televizyon İzleme Araştırmaları (TİAK) tarafından hazırlanan listeye göre, zirvede TV8’in sevilen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yer aldı.

İLK 10 PROGRAMIN REYTİNG ORANLARI

31 Aralık 2024 akşamı en çok izlenen programlar ve reyting oranları şu şekilde sıralandı:

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (TV8) – %8,14

Esra Erol’da (ATV) – %6,55

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) – %4,88

Milli Piyango Yılbaşı Özel (Kanal D) – %4,56

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (NOW TV) – %4,12

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel (Kanal D) – %3,87

ATV Ana Haber – %3,82

Show Ana Haber – %3,13

Gelin (Kanal 7) – %2,96

Kanal D Ana Haber – %2,88

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ne Siyah Çay, Ne Yeşil Çay, Ne Bitki Çayı: En Sağlıklı Çay Bakın Hangisiymiş Ne Siyah Çay, Ne Yeşil Çay, Ne Bitki Çayı: En Sağlıklı Çay Bakın Hangisiymiş
Araç Sahiplerinin Çoğu Bilmiyor: Arabada Arka Koltuktaki Gizli Düğmenin Amacı Bakın Neymiş Araç Sahiplerinin Çoğu Bilmiyor: Arabada Arka Koltuktaki Gizli Düğmenin Amacı Bakın Neymiş
Ocak Ayında Ne Ekilir? İşte Ocak Ayında Dikilmesi Gereken Bitkiler Ocak Ayında Ne Ekilir? İşte Ocak Ayında Dikilmesi Gereken Bitkiler
O Buçların 2025’te Hayatı Kökten Değişecek! Astrologlar Bir Bir Açıkladı O Buçların 2025’te Hayatı Kökten Değişecek! Astrologlar Bir Bir Açıkladı
Yılbaşı Gecesi Evde Ne Yapılır? İşte En İyi Aktiviteler Yılbaşı Gecesi Evde Ne Yapılır? İşte En İyi Aktiviteler
Türkiye'nin En Huzurlu İlçesi Belli Oldu: Şehrin Gürültüsünden Sıkılanlar Buraya Koşuyor Türkiye'nin En Huzurlu İlçesi Belli Oldu: Şehrin Gürültüsünden Sıkılanlar Buraya Koşuyor
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Annem Ankara'da Bomba Ayrılık: Setteki Herkese Tek Tek Mesaj Attı Annem Ankara'da Bomba Ayrılık
Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Kapaklarını Sakın Atmayın: Bütün Paranız Çöp Olabilir Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Kapaklarını Sakın Atmayın: Bütün Paranız Çöp Olabilir
Yılbaşı Yemeğinden Önce 1 Kaşık İçin: Sabaha Zımba Gibi Uyanın Yılbaşı Yemeğinden Önce 1 Kaşık İçin: Sabaha Zımba Gibi Uyanın
Neredeyse Her Mutfakta Olan 3 Şey Felç ve Ölüme Neden Oluyor! Mutfağında Olan Hemen Uzaklaştırmalı Neredeyse Her Mutfakta Olan 3 Şey Felç ve Ölüme Neden Oluyor! Mutfağında Olan Hemen Uzaklaştırmalı
Vitamin Takviyelerindeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Uzmanlar Bile İnanamadı! Sakın İçmeyin Vitamin Takviyelerindeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Uzmanlar Bile İnanamadı! Sakın içmeyin
Çamaşır Makinesindeki Son 1 Dakikanın Neden Daha Uzun Olduğu Ortaya Çıktı: İşte Sebebi... Çamaşır Makinesindeki Son 1 Dakikanın Neden Daha Uzun Olduğu Ortaya Çıktı: İşte Sebebi...