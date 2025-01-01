2025’e Girilirken En Çok İzlenen Programlar Belli Oldu: Seyircisini 1 Saniye Ekran Başından Ayırmadı!
Yeni yıla evde girmeyi tercih edenlerin 2024’ün son akşamında da en çok izlediği programlar sıralandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon İzleme Araştırmaları (TİAK) tarafından hazırlanan listeye göre, zirvede TV8’in sevilen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yer aldı.
İLK 10 PROGRAMIN REYTİNG ORANLARI
31 Aralık 2024 akşamı en çok izlenen programlar ve reyting oranları şu şekilde sıralandı:
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (TV8) – %8,14
Esra Erol’da (ATV) – %6,55
Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) – %4,88
Milli Piyango Yılbaşı Özel (Kanal D) – %4,56
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (NOW TV) – %4,12
Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel (Kanal D) – %3,87
ATV Ana Haber – %3,82
Show Ana Haber – %3,13
Gelin (Kanal 7) – %2,96
Kanal D Ana Haber – %2,88
Kaynak: Haber Merkezi