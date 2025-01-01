2025’e Girilirken En Çok İzlenen Programlar Belli Oldu: Seyircisini 1 Saniye Ekran Başından Ayırmadı!

Televizyon İzleme Araştırmaları (TİAK) tarafından hazırlanan listeye göre, zirvede TV8’in sevilen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yer aldı.

İLK 10 PROGRAMIN REYTİNG ORANLARI

31 Aralık 2024 akşamı en çok izlenen programlar ve reyting oranları şu şekilde sıralandı:

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (TV8) – %8,14

Esra Erol’da (ATV) – %6,55

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) – %4,88

Milli Piyango Yılbaşı Özel (Kanal D) – %4,56

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (NOW TV) – %4,12

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel (Kanal D) – %3,87

ATV Ana Haber – %3,82

Show Ana Haber – %3,13

Gelin (Kanal 7) – %2,96

Kanal D Ana Haber – %2,88

Kaynak: Haber Merkezi