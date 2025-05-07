Dünyanın En Güçlü Orduları Belli Oldu! Hindistan ve Pakistan Sıralaması Şaşırttı

Küresel Askeri Güç (Global Firepower - GFP) Endeksi’nin 2025 yılı verilerine göre Hindistan, dünyanın en güçlü orduları listesinde 4. sırada yer aldı. 145 ülkenin değerlendirildiği raporda, Hindistan askeri kapasitesiyle üst sıralarda konumlanırken, Pakistan ise 12. sıraya yerleşti. Pakistan, 0.2513 endeks puanı ile ilk 10’un dışında kalsa da nükleer kapasitesi ile dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasında ise 0.0744 puanla Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. ABD aynı zamanda dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip ülke konumunda.