Dünyanın En Güçlü Orduları Belli Oldu! Hindistan ve Pakistan Sıralaması Şaşırttı
Hindistan’ın askeri operasyonlar düzenlediği Pakistan, Global Firepower’ın 2025 yılı verilerine göre dünya orduları sıralamasında 12. basamakta yer alıyor. Askeri yatırımları ve kapasitesiyle dikkat çeken Pakistan, 0.2513 puanla ilk 10’a giremezken, nükleer silah potansiyeliyle öne çıkan ülkeler arasında gösteriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel Askeri Güç (Global Firepower - GFP) Endeksi’nin 2025 yılı verilerine göre Hindistan, dünyanın en güçlü orduları listesinde 4. sırada yer aldı. 145 ülkenin değerlendirildiği raporda, Hindistan askeri kapasitesiyle üst sıralarda konumlanırken, Pakistan ise 12. sıraya yerleşti. Pakistan, 0.2513 endeks puanı ile ilk 10’un dışında kalsa da nükleer kapasitesi ile dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasında ise 0.0744 puanla Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. ABD aynı zamanda dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip ülke konumunda.
BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR
Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süregelen yüksek tansiyon, son günlerde yeniden çatışmalara yol açtı. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunda büyük endişe yaratırken, nükleer silah kapasitesine sahip iki ülke arasındaki askeri güç dengesi yeniden mercek altına alındı. Hindistan, Pakistan’daki terör altyapılarını hedef aldığını iddia ederken, Pakistan ise sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu ve 5 Hint savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
CAN KAYIPLARI ARTIYOR
Hindistan tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarında 26 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Özellikle Pahalgam bölgesinde yaşanan terör saldırısının ardından iki ülke savaşın eşiğine geldi. Bölgedeki çatışmalar ve nükleer tehdit nedeniyle uluslararası toplumun dikkatleri yeniden bu coğrafyaya çevrildi.
ASKERİ PERSONEL VE TANK GÜCÜ KARŞILAŞTIRILDI
Hindistan’ın aktif ordu personel sayısı 1,4 milyonun üzerinde bulunuyor. Pakistan ordusunda ise yaklaşık 700 bin asker görev yapıyor. Zırhlı birlikler açısından Hindistan 3.740 tanka sahipken, Pakistan’ın 2.537 tankı bulunuyor.
DONANMA VE HAVA KUVVETLERİ DENGESİ
Hindistan donanmasında 16 denizaltı, 16 fırkateyn, 11 muhrip ve 2 uçak gemisi yer alıyor. Pakistan ise 8 denizaltı ve 10 fırkateyn ile deniz kuvvetlerini güçlendirmiş durumda. Savaş uçağı sayısında Hindistan 730 uçakla üstünlük sağlarken, Pakistan’ın savaş uçağı envanteri 452 adetle sınırlı kalıyor.
NÜKLEER KAPASİTE DİKKAT ÇEKİYOR
Nükleer başlık sayısında Hindistan’ın 172, Pakistan’ın ise 170 adet başlığı bulunuyor. Hindistan, "ilk kullanmama" doktrinini sürdürürken, Pakistan "tam spektrumlu caydırıcılık" stratejisini benimsiyor.
SİLAH ENVANTERİNDE ÖNE ÇIKANLAR
Hindistan Hava Kuvvetleri’nde MiG-29, HAL Tejas, Mirage 2000 ve Dassault Rafale gibi savaş uçakları bulunurken, Pakistan Hava Kuvvetleri’nde F-16C/D, JF-17 ve Mirage III gibi avcı uçakları görev yapıyor. Ayrıca Pakistan, Türk savunma sanayisine yönelik ilgisini sürdürüyor. Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA gibi Türk yapımı teknolojiler Pakistan envanterinde yer alıyor.