2024 Green Card Başvurusu Ne Zaman? Green Card Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Green Card çekilişine katılmak isteyenler için başvurular her yıl ücretsiz olarak DV Lottery üzerinden yapılabiliyor. Başvuru işlemi, resmi DV Lottery internet sitesi üzerinden (http://dvprogram.state.gov) herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan gerçekleştirilebilir. Başvuru formunu doldururken dikkatli olunmalı ve tüm bilgiler hatasız girilmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN?

Green Card başvuruları genellikle her yıl Ekim ve Kasım aylarında kabul edilmektedir. Geçtiğimiz yıl, başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı.

Green Card, ABD'de kalıcı oturum hakkı sağlayarak orada yaşama, çalışma ve eğitim alma fırsatı sunan önemli bir belge.

Kaynak: Haber Merkezi