2024 Green Card Başvurusu Ne Zaman? Green Card Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi 2024 Green Card başvuru tarihlerini merak ediyor. Green Card başvurusu yapmak isteyenler, "2024 Green Card başvuru ne zaman, kaç kişi başvurdu" gibi soruları sıkça soruyor. İşte 2024 2024 Green Card başvuru tarihleri…

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
2024 Green Card Başvurusu Ne Zaman? Green Card Başvurusu Nasıl Yapılıyor? - Resim: 1

Green Card çekilişine katılmak isteyenler için başvurular her yıl ücretsiz olarak DV Lottery üzerinden yapılabiliyor. Başvuru işlemi, resmi DV Lottery internet sitesi üzerinden (http://dvprogram.state.gov) herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan gerçekleştirilebilir. Başvuru formunu doldururken dikkatli olunmalı ve tüm bilgiler hatasız girilmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN?

Green Card başvuruları genellikle her yıl Ekim ve Kasım aylarında kabul edilmektedir. Geçtiğimiz yıl, başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı.

Green Card, ABD'de kalıcı oturum hakkı sağlayarak orada yaşama, çalışma ve eğitim alma fırsatı sunan önemli bir belge.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
45 Dakika Sürüyordu! Sadece 5 Dakikaya İndi 45 Dakika Sürüyordu! Sadece 5 Dakikaya İndi
Türkiye’nin 82. İli Resmen Belli Oldu! Yok Artık Dedirtecek O İlçe İl Oluyor Türkiye’nin 82. İli Resmen Belli Oldu! Yok Artık Dedirtecek O İlçe İl Oluyor
Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor! Yerli ve Milli İmkanlarla Yapıldı, Artık Böyle Olacak Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor! Yerli ve Milli İmkanlarla Yapıldı, Artık Böyle Olacak
Tanesi 70 Lira, Bir Ağaçta 700 Tane Yetişiyor! Çekirdekten Üretiliyor Tanesi 70 Lira, Bir Ağaçta 700 Tane Yetişiyor! Çekirdekten Üretiliyor
Sevgi ve Merhamet Dolu 4 Erkek Burcu! Adeta Melek Ruhlular Sevgi ve Merhamet Dolu 4 Erkek Burcu! Adeta Melek Ruhlular
Unutkanlıkla Savaşıyor! Her Lokması Şifa, B12 Değerlerini Tavan Yaptırıyor Unutkanlıkla Savaşıyor! Her Lokması Şifa, B12 Değerlerini Tavan Yaptırıyor
Fındıkta Budama Sezonu Başladı: Budamada Nelere Dikkat Edilmeli? Fındıkta Budama Sezonu Başladı: Budamada Nelere Dikkat Edilmeli?
En Büyük Düşmanını Yendiler! Hasadı Başladı, Kilosu 350 Liradan Satılıyor En Büyük Düşmanını Yendiler! Hasadı Başladı, Kilosu 350 Liradan Satılıyor
Ahu Tuğba'nın Sır Gibi Saklanan Vasiyeti Ortaya Çıktı: Tek Bir İsteği Varmış Ahu Tuğba'nın Sır Gibi Saklanan Vasiyeti Ortaya Çıktı: Tek Bir İsteği Varmış
Ne Karbonat Ne de Kimyon! 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Almaya Yetiyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Almaya Yetiyor
Pasaport Renklerinin Anlamları: Türkiye'nin Bordo Pasaport Tercihinin Sebebi Bakın Neymiş Pasaport Renklerinin Anlamları: Türkiye'nin Bordo Pasaport Tercihinin Sebebi Bakın Neymiş
Evde Bulunması Yeterli: Tüm Cilt Lekelerini ve İlaçla Geçmeyen Sivilceleri Dahi Yok Ediyor Evde Bulunması Yeterli: Tüm Cilt Lekelerini ve İlaçla Geçmeyen Sivilceleri Dahi Yok Ediyor