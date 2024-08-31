Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Sezona hayal kırıklığıyla başlayan Trabzonspor, önce Avrupa Ligi sonrasında ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde kaybederek Avrupa'ya veda etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı alan Ertuğrul Doğan yönetimi, bordo-mavili ekibin yeni teknik direktörü için kararını verdi.

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Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu - Resim: 1

Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Trabzonspor'da sezonun ortasında takımın başına getirilen Abdullah Avcı, oynattığı futbol ve sonuçlar nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı ilk hafta mücadelesinden beraberlikle ayrılırken, Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda Rapid Wien'e elenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise St. Gallen'e sahasında mağlup olarak Avrupa'ya Ağustos ayında veda etti.

ABDULLAH AVCI İLE YOLLAR AYRILDI

Mağlubiyet sonrası Trabzonspor taraftarından büyük bir tepki gören Abdullah Avcı'nın görevine son verme kararı alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Avcı'nın yerine gelecek ismi belirledi.

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