Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Trabzonspor'da sezonun ortasında takımın başına getirilen Abdullah Avcı, oynattığı futbol ve sonuçlar nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.



Sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı ilk hafta mücadelesinden beraberlikle ayrılırken, Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda Rapid Wien'e elenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise St. Gallen'e sahasında mağlup olarak Avrupa'ya Ağustos ayında veda etti.



ABDULLAH AVCI İLE YOLLAR AYRILDI



Mağlubiyet sonrası Trabzonspor taraftarından büyük bir tepki gören Abdullah Avcı'nın görevine son verme kararı alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Avcı'nın yerine gelecek ismi belirledi.