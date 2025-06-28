Hakan Çalhanoğlu Gemileri Yaktı! Daha Fazla Dayanamadı
Galatasaray'ın transfer listesindeki Hakan Çalhanoğlu gemileri yaktı. Milli yıldız Inter'le masaya oturarak, 'Bırakın gideyim' dedi.
Kaynak: Sabah
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leroy Sane’yi kadrosuna katarken, transferde sessizliğe gömüldü. Sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir Hakan Çalhanoğlu iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Hakan Çalhanoğlu için Inter 30-35 milyon euro bandında bir bonservis beklerken, artık Hakan’ın da sabrı taştı.
Sabah’ın aktardığı iddiaya göre, Hakan Çalhanoğlu, bonservis bedelini düşürülmesi için Inter ile masaya oturdu.
Hakan’ın Inter yönetimine açık açık "Milan'dan ayrılınca size bedavaya geldim. 4 senedir elimden gelenin en iyisini verdim. Futbol hayatımı Galatasaray'da sürdürmek istiyorum. Kolaylık göstermenizi istiyorum. Bırakın evime gideyim” dediği iddia edildi.