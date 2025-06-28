Hakan Çalhanoğlu Gemileri Yaktı! Daha Fazla Dayanamadı

Galatasaray'ın transfer listesindeki Hakan Çalhanoğlu gemileri yaktı. Milli yıldız Inter'le masaya oturarak, 'Bırakın gideyim' dedi.

Kaynak: Sabah

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray
Son Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu Gemileri Yaktı! Daha Fazla Dayanamadı - Resim: 1

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leroy Sane’yi kadrosuna katarken, transferde sessizliğe gömüldü. Sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir Hakan Çalhanoğlu iddiası ortaya atıldı.

1 4
Hakan Çalhanoğlu Gemileri Yaktı! Daha Fazla Dayanamadı - Resim: 2

Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Hakan Çalhanoğlu için Inter 30-35 milyon euro bandında bir bonservis beklerken, artık Hakan’ın da sabrı taştı.

2 4
Hakan Çalhanoğlu Gemileri Yaktı! Daha Fazla Dayanamadı - Resim: 3

Sabah’ın aktardığı iddiaya göre, Hakan Çalhanoğlu, bonservis bedelini düşürülmesi için Inter ile masaya oturdu.

3 4
Hakan Çalhanoğlu Gemileri Yaktı! Daha Fazla Dayanamadı - Resim: 4

Hakan’ın Inter yönetimine açık açık "Milan'dan ayrılınca size bedavaya geldim. 4 senedir elimden gelenin en iyisini verdim. Futbol hayatımı Galatasaray'da sürdürmek istiyorum. Kolaylık göstermenizi istiyorum. Bırakın evime gideyim” dediği iddia edildi.

4 4