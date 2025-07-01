Fenerbahçe'de İlk Uçak Kalktı! Jhon Duran İmzaya Geliyor
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jhon Duran imza için yola çıktı. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Al-Nassr ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlanırken, uçak gece saatlerinde Kolombiya’dan kalktı.
Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Jhon Duran özel jet ile İstanbul’a getiriliyor. Yıldız oyuncu, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirilecek.
Burada da bir pürüz çıkmazsa 21 yaşındaki genç yıldız kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.