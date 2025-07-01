Fenerbahçe'de İlk Uçak Kalktı! Jhon Duran İmzaya Geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jhon Duran imza için yola çıktı. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
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Fenerbahçe'de İlk Uçak Kalktı! Jhon Duran İmzaya Geliyor - Resim: 1

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Al-Nassr ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlanırken, uçak gece saatlerinde Kolombiya’dan kalktı.

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Fenerbahçe'de İlk Uçak Kalktı! Jhon Duran İmzaya Geliyor - Resim: 2

Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Jhon Duran özel jet ile İstanbul’a getiriliyor. Yıldız oyuncu, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirilecek.

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Fenerbahçe'de İlk Uçak Kalktı! Jhon Duran İmzaya Geliyor - Resim: 3

Burada da bir pürüz çıkmazsa 21 yaşındaki genç yıldız kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.

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