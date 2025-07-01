Allan Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Allan Saint-Maximin geleceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Maximin, "Yakında Fransa'ya döneceğim. Kalbim Nice'te, belki bir gün oraya geri dönerim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
Allan Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı - Resim: 1

Geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ve sezonun sona ermesinin ardından Al-Ahli’ye geri dönen Allan Saint-Maximin’inden geleceğine ilişkin bir açıklama geldi.

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Allan Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı - Resim: 2

Fenerbahçe’deki performansıyla beklenileni veremeyen Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile bir sürtüşme yaşamış ve bir süre forma şansı bulamamıştı. İkili arasındaki durum tatlıya bağlanmasının ardından Saint-Maximin yeniden süre almaya başlamış ancak Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirmişti.

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Allan Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı - Resim: 3

Geleceği belirsizliğini koruyan yıldız isim, katıldığı bir yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Allan Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı - Resim: 4

Saint-Maximin, "Yakında Fransa'ya döneceğim. Kalbim Nice'te, belki bir gün oraya geri dönerim. Yakında döneceğim, takipte kalın. Halletmem gereken iki üç şey daha var, ama yakında geri döneceğim” ifadelerini kullandı.

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