Allan Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Allan Saint-Maximin geleceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Maximin, "Yakında Fransa'ya döneceğim. Kalbim Nice'te, belki bir gün oraya geri dönerim" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ve sezonun sona ermesinin ardından Al-Ahli’ye geri dönen Allan Saint-Maximin’inden geleceğine ilişkin bir açıklama geldi.
Fenerbahçe’deki performansıyla beklenileni veremeyen Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile bir sürtüşme yaşamış ve bir süre forma şansı bulamamıştı. İkili arasındaki durum tatlıya bağlanmasının ardından Saint-Maximin yeniden süre almaya başlamış ancak Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirmişti.
Geleceği belirsizliğini koruyan yıldız isim, katıldığı bir yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Saint-Maximin, "Yakında Fransa'ya döneceğim. Kalbim Nice'te, belki bir gün oraya geri dönerim. Yakında döneceğim, takipte kalın. Halletmem gereken iki üç şey daha var, ama yakında geri döneceğim” ifadelerini kullandı.