Cristiano Ronaldo 'Asla' Dedi, Hayranları Yıkıldı
Cristiano Ronaldo, geleceği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ronaldo bir soruya 'Asla' yanıtını vererek hayranlarını adeta yıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan’ın AL-Nassr ekibinde forma giyen Cristiano Ronaldo, yaptığı çarpıcı açıklamalarla hayranlarını adeta yıktı.
Kulübünün Youtube hesabında soruları yanıtladı. Ronaldo, sportif yatırımlar yapıp yapmayacağına yönelik soruyu, "Neden olmasın? Bu, birçok faktöre ve ortaya çıkacak fırsatlara bağlı” dedi.
Gelecekte teknik direktör olup olmayacağı da merak konusu olan Ronaldo bu konuda da çok net konuştu. Ronaldo, “Şu anda size kesin olarak söyleyebilirim ki, asla teknik direktör olmayacağım. Gerçi "asla" çok güçlü bir kelime, ama önümüzdeki 5, 10, 20 yıl içinde böyle bir planım yok. Yine de hayat her zaman sürprizlerle doludur” dedi.