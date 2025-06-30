Cristiano Ronaldo 'Asla' Dedi, Hayranları Yıkıldı

Gelecekte teknik direktör olup olmayacağı da merak konusu olan Ronaldo bu konuda da çok net konuştu. Ronaldo, “Şu anda size kesin olarak söyleyebilirim ki, asla teknik direktör olmayacağım. Gerçi "asla" çok güçlü bir kelime, ama önümüzdeki 5, 10, 20 yıl içinde böyle bir planım yok. Yine de hayat her zaman sürprizlerle doludur” dedi.