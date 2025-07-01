Osimhen'in 5 Günü Kaldı
Galatasaray'ın en önemli transfer hedefi olan Osimhen için sabırlar taşmaya başladı. Osimhen transferinin netleşmesi için 5 günün kaldığı iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’da transfer hedeflerinin ilk sırasında yer alan Victor Osimhen, kararını henüz açıklamadı.
Avrupa kulüplerini ve Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibini peşine takan Nijeryalı yıldız, Galatasaray’ın teklifini değerlendirmek için zaman istemişti.
Al-Hilal’in ilk dev teklifini reddeden Osimhen’in ne yapacağı merak konusu olurken, gazeteci Nevzat Dizdar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizdar, Osimhen’in halen tatilde olduğunu kaydederken, Galatasaray cephesinin de durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ifade etti.
Dizdar, Osimhen transferindeki durumun cumartesi gününe kadar neticelenmesinin beklendiğini belirtti.