Osimhen'in 5 Günü Kaldı

Al-Hilal’in ilk dev teklifini reddeden Osimhen’in ne yapacağı merak konusu olurken, gazeteci Nevzat Dizdar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizdar, Osimhen’in halen tatilde olduğunu kaydederken, Galatasaray cephesinin de durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ifade etti.