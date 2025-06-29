Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Sorusuna Kaçamak Yanıt! Yanında da Galatasaraylı Yıldız Vardı
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, transfer sorusuna kaçamak yanıt verdi. İşte detaylar...
Kaynak: A Spor
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın transfer hedeflerinde olan Hakan Çalhanoğlu, Valencia forması giyen milli oyuncu Cenk Özkacar’ın düğünü için İstanbul’a geldi.
Çalhanoğlu’na A Spor muhabiri tarafından Galatasaray transferiyle ilgili bir soru soruldu. Hakan, bu soruya kaçamak bir yanıt verdi.
Hakan Çalhanoğlu "Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk'in (Özkacar) bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferimle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
Hakan’ın düğünde oturduğu masada Galatasaraylı Yunus Akgün’ün olması da dikkat çekti.