Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Sorusuna Kaçamak Yanıt! Yanında da Galatasaraylı Yıldız Vardı

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, transfer sorusuna kaçamak yanıt verdi. İşte detaylar...

Kaynak: A Spor

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Sorusuna Kaçamak Yanıt! Yanında da Galatasaraylı Yıldız Vardı - Resim: 1

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın transfer hedeflerinde olan Hakan Çalhanoğlu, Valencia forması giyen milli oyuncu Cenk Özkacar’ın düğünü için İstanbul’a geldi.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Sorusuna Kaçamak Yanıt! Yanında da Galatasaraylı Yıldız Vardı - Resim: 2

Çalhanoğlu’na A Spor muhabiri tarafından Galatasaray transferiyle ilgili bir soru soruldu. Hakan, bu soruya kaçamak bir yanıt verdi.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Sorusuna Kaçamak Yanıt! Yanında da Galatasaraylı Yıldız Vardı - Resim: 3

Hakan Çalhanoğlu "Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk'in (Özkacar) bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferimle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Sorusuna Kaçamak Yanıt! Yanında da Galatasaraylı Yıldız Vardı - Resim: 4

Hakan’ın düğünde oturduğu masada Galatasaraylı Yunus Akgün’ün olması da dikkat çekti.

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