Uğurcan Çakır ile Anlaşmak Üzereydi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Son Dakika Golü!
Fenerbahçe'nin el sıkışmak üzere olduğu söylenen Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın da devreye gireceği söyleniyor. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, transferi tamamlayacağına kesin gözüyle bakan rakibinin Trabzonspor'a yaptığı teklifin ardından kendi tekliflerini sunacak.
Kaynak: Sözcü
Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'ı transfer etmek üzere olduğu söylenen Fenerbahçe'nin işi biraz zorlaşacak gibi görünüyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-lacivertliler sansasyon yaratacak transferi tamamlamayı iple çekerken, Galatasaray'ın da Uğurcan için pusuda beklediği öğrenildi.
Galatasaraylı yöneticilerin, Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyeceğini düşündüğü ve kendilerinin de masada olmak istediği öne sürüldü.
İddiaya göre; Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yaptığı teklifin netleşmesini bekleyen sarı-kırmızlılar, teklifi gördükten sonra devreye girip Uğurcan'a talip olacak.
Bu durum Süper Lig'de rakip olan iki dev takımın arasındaki tansiyonun transfer döneminde de yükseleceğini düşündürdü.