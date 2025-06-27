Uğurcan Çakır ile Anlaşmak Üzereydi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Son Dakika Golü!

Fenerbahçe'nin el sıkışmak üzere olduğu söylenen Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın da devreye gireceği söyleniyor. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, transferi tamamlayacağına kesin gözüyle bakan rakibinin Trabzonspor'a yaptığı teklifin ardından kendi tekliflerini sunacak.

Kaynak: Sözcü

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Uğurcan Çakır ile Anlaşmak Üzereydi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Son Dakika Golü! - Resim: 1

Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'ı transfer etmek üzere olduğu söylenen Fenerbahçe'nin işi biraz zorlaşacak gibi görünüyor.

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Uğurcan Çakır ile Anlaşmak Üzereydi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Son Dakika Golü! - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-lacivertliler sansasyon yaratacak transferi tamamlamayı iple çekerken, Galatasaray'ın da Uğurcan için pusuda beklediği öğrenildi.

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Uğurcan Çakır ile Anlaşmak Üzereydi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Son Dakika Golü! - Resim: 3

Galatasaraylı yöneticilerin, Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyeceğini düşündüğü ve kendilerinin de masada olmak istediği öne sürüldü.

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Uğurcan Çakır ile Anlaşmak Üzereydi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Son Dakika Golü! - Resim: 4

İddiaya göre; Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yaptığı teklifin netleşmesini bekleyen sarı-kırmızlılar, teklifi gördükten sonra devreye girip Uğurcan'a talip olacak.

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Uğurcan Çakır ile Anlaşmak Üzereydi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Son Dakika Golü! - Resim: 5

Bu durum Süper Lig'de rakip olan iki dev takımın arasındaki tansiyonun transfer döneminde de yükseleceğini düşündürdü.

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