6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan Milli sporcuların müsabakaları ile devam edecek. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için ter döken sporcularımızın 6 Ağustos maç programı belli oldu. Voleybol, Yelken, Güreş, Atletizm, Boks gibi branşlarda sporcularımız mücadele edecek. Peki bugün hangi Türk sporcular olimpiyatlarda yarışacak? İşte, 6 Ağustos Salı programı…

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6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? - Resim: 1

Paris Olimpiyatları’nın 11’inci gününde Türkiye 5 branşta mücadele edecek. Paris 2024 Olimpiyatları'nın 11’inci gününde (06.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı belli oldu.

Kaynak: ANKA

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6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?
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