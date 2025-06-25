Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Devreye Girdi, Galatasaray'ı Devre Dışı Bıraktı! O Transfer Bitiyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Ali Koç'un bizzat devreye girerek transferi bitirme noktasına getirdi. Yıldız kaleciyle Galatasaray da ilgileniyordu.
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Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, kaleci transferinde anlaşmanın çok yakın olduğu iddia edildi.
Başarısız sonuçların ardından Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya karar veren Fenerbahçe’de öncelik verilen noktalardan biri de kaleci transferi olmuştu. Sarı-lacivertliler Trabzonspor’dan ayrılmak isteyen Uğurcan Çakır’ı gündemine almıştı.
343 Digital’in aktardığına göre, bir süredir Uğurcan ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un başarılı kaleciyle anlaşma sağladığı belirtildi.
Uğurcan ile Fenerbahçe anlaşma sağlarken, deneyimli kalecinin Trabzonspor’a da bu kararını ilettiği bildirildi. Yıldız kaleciyle, Muslera’nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray’ın da ilgilendiği biliniyordu.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci de Uğucan Çakır için yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilgisinin olduğunu ancak Fenerbahçe’nin daha çok istediğini belirtmişti.