Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Devreye Girdi, Galatasaray'ı Devre Dışı Bıraktı! O Transfer Bitiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Ali Koç'un bizzat devreye girerek transferi bitirme noktasına getirdi. Yıldız kaleciyle Galatasaray da ilgileniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Devreye Girdi, Galatasaray'ı Devre Dışı Bıraktı! O Transfer Bitiyor - Resim: 1

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, kaleci transferinde anlaşmanın çok yakın olduğu iddia edildi.

1 5
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Devreye Girdi, Galatasaray'ı Devre Dışı Bıraktı! O Transfer Bitiyor - Resim: 2

Başarısız sonuçların ardından Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya karar veren Fenerbahçe’de öncelik verilen noktalardan biri de kaleci transferi olmuştu. Sarı-lacivertliler Trabzonspor’dan ayrılmak isteyen Uğurcan Çakır’ı gündemine almıştı.

2 5
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Devreye Girdi, Galatasaray'ı Devre Dışı Bıraktı! O Transfer Bitiyor - Resim: 3

343 Digital’in aktardığına göre, bir süredir Uğurcan ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un başarılı kaleciyle anlaşma sağladığı belirtildi.

3 5
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Devreye Girdi, Galatasaray'ı Devre Dışı Bıraktı! O Transfer Bitiyor - Resim: 4

Uğurcan ile Fenerbahçe anlaşma sağlarken, deneyimli kalecinin Trabzonspor’a da bu kararını ilettiği bildirildi. Yıldız kaleciyle, Muslera’nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray’ın da ilgilendiği biliniyordu.

4 5
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Devreye Girdi, Galatasaray'ı Devre Dışı Bıraktı! O Transfer Bitiyor - Resim: 5

Trabzonspor Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci de Uğucan Çakır için yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilgisinin olduğunu ancak Fenerbahçe’nin daha çok istediğini belirtmişti.

5 5