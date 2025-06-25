Ferdi Kadıoğlu'nu İsteyen Fenerbahçe, 'Galatasaray' Yanıtıyla Şoke Oldu

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak isterken, Brighton cephesinden gelen Galatasaray yanıtıyla şoke oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ferdi Kadıoğlu'nu İsteyen Fenerbahçe, 'Galatasaray' Yanıtıyla Şoke Oldu - Resim: 1

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu da sarı-lacivertli ekibin gündemine geldi.

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Ferdi Kadıoğlu'nu İsteyen Fenerbahçe, 'Galatasaray' Yanıtıyla Şoke Oldu - Resim: 2

Premier Lig ekibi Brighton’ın kapısını çalan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun kiralama koşulları konusunda bilgi aldı. Ancak sarı-lacivertli ekip aldığı yanıtla şok oldu.

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Ferdi Kadıoğlu'nu İsteyen Fenerbahçe, 'Galatasaray' Yanıtıyla Şoke Oldu - Resim: 3

İngiliz temsilcisinin Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için Galatasaray’ın da devrede olduğunu söylediği öne sürüldü.

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Ferdi Kadıoğlu'nu İsteyen Fenerbahçe, 'Galatasaray' Yanıtıyla Şoke Oldu - Resim: 4

Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yalnızca 8 maçta forma giyebilmişti.

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