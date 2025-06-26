Galatasaray Fenerbahçe'nin Yıldızını Kaptı: Anlaşma Tamam!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldız ismini aldı. Sezon ortasında büyük eleştirilere neden olan isim, şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.
Kaynak: Eurohoops
Sezon ortasında Fenerbahçe Beko’ya katılmasıyla herkesi şaşkınlığa uğratan ve sarı-lacivertli ekibin eleştiri bombardımanına tutulmasına neden olan Errick McCollum, bu sezonki 3 şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.
Eurohoops’ta yer alan habere göre, ErrickMcCollum’un ezeli rakip Galatasaray ile anlaştığı bildirildi. Taraflar gelecek sezon için söz kesti.
McCollum, daha önce 2015-16 ve 2018-19 sezonlarında da forma giymiş ve 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.