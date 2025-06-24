Fenerbahçe Sonunda Bombayı Patlatıyor! Yıldız İsim 'Evet' Dedi

Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini yıldız isimle bozmayı hedefliyor. İngiliz kanat oyuncusu sarı-lacivertlilerin teklifine 'evet' dedi, kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe transfer
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Fenerbahçe Sonunda Bombayı Patlatıyor! Yıldız İsim 'Evet' Dedi - Resim: 1

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini yıldız ismi kadrosuna katarak bozmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızla anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Fenerbahçe Sonunda Bombayı Patlatıyor! Yıldız İsim 'Evet' Dedi - Resim: 2

Geçen sezonki hezimetin ardından güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe John Duran, Jonathan David gibi birçok yıldız isimle ilgilenmişti.

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Fenerbahçe Sonunda Bombayı Patlatıyor! Yıldız İsim 'Evet' Dedi - Resim: 3

Allan Saint-Maximin’in takımdan ayrılmasının ardından sol kanat için hızlı bir isim arayan Fenerbahçe’nin aradığı yıldızı İngiltere’de bulduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe Sonunda Bombayı Patlatıyor! Yıldız İsim 'Evet' Dedi - Resim: 4

Sabah’ın aktardığına göre, Fenerbahçe’nin bonservisi Manchester United’in elinde bulunan, geçen sezonu Chelsea’da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız Jadon Sancho’yu kadrosuna katmak için büyük yol aldığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe Sonunda Bombayı Patlatıyor! Yıldız İsim 'Evet' Dedi - Resim: 5

25 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, Sancho’nun da kulüplerin anlaşma sağladığı durumda Fenerbahçe’ye gelmeye yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

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Fenerbahçe Sonunda Bombayı Patlatıyor! Yıldız İsim 'Evet' Dedi - Resim: 6

Yıldız oyuncunun 10 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

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