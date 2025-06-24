Fenerbahçe Sonunda Bombayı Patlatıyor! Yıldız İsim 'Evet' Dedi
Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini yıldız isimle bozmayı hedefliyor. İngiliz kanat oyuncusu sarı-lacivertlilerin teklifine 'evet' dedi, kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.
Kaynak: Sabah
Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini yıldız ismi kadrosuna katarak bozmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızla anlaşma sağladığı iddia edildi.
Geçen sezonki hezimetin ardından güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe John Duran, Jonathan David gibi birçok yıldız isimle ilgilenmişti.
Allan Saint-Maximin’in takımdan ayrılmasının ardından sol kanat için hızlı bir isim arayan Fenerbahçe’nin aradığı yıldızı İngiltere’de bulduğu kaydedildi.
Sabah’ın aktardığına göre, Fenerbahçe’nin bonservisi Manchester United’in elinde bulunan, geçen sezonu Chelsea’da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız Jadon Sancho’yu kadrosuna katmak için büyük yol aldığı öne sürüldü.
25 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, Sancho’nun da kulüplerin anlaşma sağladığı durumda Fenerbahçe’ye gelmeye yeşil ışık yaktığı iddia edildi.
Yıldız oyuncunun 10 milyon euro maaş alacağı belirtildi.