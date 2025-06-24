Ve Fenerbahçe Yıldız İsmi İstanbul'a Getiriyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, ilk transferin kaleye yapılacağı iddia edildi. Fransız kalecinin İstanbul'a hafta sonu geleceği öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli ekip henüz sessizliğini bozamamıştı.
Birçok bölge için oyuncu arayışlarına devam eden sarı-lacivertli kulüpte, yolların ayrılması beklenen Dominik Livakovic yerine de anlaşma sağlandığı iddia edilen isim belli oldu.
Fenerbahçe'nin Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilirken, genç kalecinin hafta sonu İstanbul’a gelmesinin beklendiği belirtildi.
Ajansspor’da yer alan habere göre, Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.
Genç kaleci 39 maça çıkarken, 21 maçta kalesini gole kapatmıştı.