Ve Fenerbahçe Yıldız İsmi İstanbul'a Getiriyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, ilk transferin kaleye yapılacağı iddia edildi. Fransız kalecinin İstanbul'a hafta sonu geleceği öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ve Fenerbahçe Yıldız İsmi İstanbul'a Getiriyor - Resim: 1

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli ekip henüz sessizliğini bozamamıştı.

Birçok bölge için oyuncu arayışlarına devam eden sarı-lacivertli kulüpte, yolların ayrılması beklenen Dominik Livakovic yerine de anlaşma sağlandığı iddia edilen isim belli oldu.

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Ve Fenerbahçe Yıldız İsmi İstanbul'a Getiriyor - Resim: 2

Fenerbahçe'nin Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilirken, genç kalecinin hafta sonu İstanbul’a gelmesinin beklendiği belirtildi.

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Ve Fenerbahçe Yıldız İsmi İstanbul'a Getiriyor - Resim: 3

Ajansspor’da yer alan habere göre, Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.

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Ve Fenerbahçe Yıldız İsmi İstanbul'a Getiriyor - Resim: 4

Genç kaleci 39 maça çıkarken, 21 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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