Ve Fenerbahçe Yıldız İsmi İstanbul'a Getiriyor

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli ekip henüz sessizliğini bozamamıştı.

Birçok bölge için oyuncu arayışlarına devam eden sarı-lacivertli kulüpte, yolların ayrılması beklenen Dominik Livakovic yerine de anlaşma sağlandığı iddia edilen isim belli oldu.