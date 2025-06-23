Fenerbahçe'nin Kombineleri Cep Yakıyor

2025-2026 futbol sezonu kombine biletleri için kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda yapılacak kombine bilet satışında yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne öncelik verilecek. Divan kurulu üyeleri için maraton alt tribün H blokta ayrılan kombine biletlerin fiyatı 35 bin lira olarak belirlendi.