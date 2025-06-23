Fenerbahçe'nin Kombineleri Cep Yakıyor
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu için kombine bilet fiyatları belli oldu. En ucuz kombinenin fiyatı dahi dudak uçuklattı.
Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de gelecek sezonun kombine biletleri yarın satışa sunulacak. Kombine fiyatlarını gören vatandaşlar ise adeta gözlerine inanamadı.
2025-2026 futbol sezonu kombine biletleri için kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda yapılacak kombine bilet satışında yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne öncelik verilecek. Divan kurulu üyeleri için maraton alt tribün H blokta ayrılan kombine biletlerin fiyatı 35 bin lira olarak belirlendi.
Kombinelerin genel satışları ise 25 Haziran Çarşamba başlayacak.
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:
Fenerium alt:
A-I Blok: 86 bin 800 lira
B Blok: 105 bin lira
C Blok: 119 bin lira
D Blok: 140 bin lira
E Blok VIP: 455 bin lira
Fenerium üst:
A-I Blok: 33 bin lira
B-H Blok: 38 bin lira
C-G Blok: 49 bin lira
D-F Blok: 58 bin 800 lira
E Blok: 64 bin 400 lira
Maraton alt:
A-I Blok: 86 bin 800 lira
B Blok: 105 bin lira
C-G Blok: 119 bin lira
D-F Blok: 140 bin lira
E Blok VIP: 455 bin lira
H Blok (Divan kurulu üyeleri): 35 bin lira
Maraton üst:
A-I Blok: 33 bin lira
B-H Blok: 38 bin lira
C-G Blok: 49 bin lira
D-F Blok: 58 bin 800 lira
E Blok: 64 bin 400 lira
Kale arkası: 20 bin 500 lira
Öğrenci: 10 bin 750 lira