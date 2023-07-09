Zonguldak'ta sel felaketi

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Kent merkezinde bulunan derenin debisinin kritik seviyeye çıkması sebebiyle, zabıta ekipleri tarafından dere kenarlarındaki araçlara park yasağı getirildi.

Öte yandan, tedbir amacıyla hiçbir yaya dere kenarına yaklaştırılmadı. Diğer yandan, Ankara köprüsü ve Acılık bağlantı köprüleri ise çökme riski nedeniyle zabıta ekipleri tarafından kapatılarak önlem alındı.

Kent merkezinde belli noktalara ise kepçeler yerleştirilerek, yağış nöbetine başlandı.

DEVREK'TE SEL

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel meydana geldi. Araçlar sular altında kaldı. O anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.