İskenderun’da denizde hortum: O anlar saniye saniye görüntülendi

İskenderun'da sabah saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Denizin açıklarında oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti.

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Hatay İskenderun’da bugün sabah saatlerinde denizde hortum çıktı.

Kısa süre devam eden hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Açıkta çıkan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti.

 

Kaynak: İHA

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