Samsun’da engelli kadın selde kayboldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde selde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı mahallelerde sel ve su baskınları yaşandı. Aşağı Musalla Mahallesi’ndeki Gökçedere taştı. Olayda, Türkan Yılmaz (51) sel sularına kapıldı. Fiziksel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen kadının odun toplamak için dere kenarına indiği öğrenildi.

Yakınları kendisinden haber alamaması üzerine durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Türkan Yılmaz’ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Gece karanlığından ötürü sınırlı şekilde yürütülen çalışmalarda dere kenarında arama yapıldı. Jandarma ekipleri termal dron kullanarak bölgeyi havadan görüntüledi. Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar da bölgeye intikal ederek çalışmalara katıldı.

Samsun’da engelli kadın selde kayboldu - Resim : 1

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan mahalleye gelerek aramaları takip etti. Yıldırım ve Doğan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alarak, Yılmaz’ın bir an önce bulunması için gerekli tüm çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

Kaymakam Yıldırım, "Devlet bütün imkanları ile burada. Akşam karanlık çöktüğü için yapabileceklerimiz sınırlıdır. Sabah gün aydınlanınca burada çalışmalar başlayacak. İnşallah umuduz odur ki dereye düşmemiştir. Tabii, burada yoğun bir yağış olmadı ama meydana gelen bir sel olayı var. İnşallah kendisini bulacağız. Gökçeçakmak bölgesinde yoğun bir yağış oldu. Yukarı bölgelerden gelen bir sel olayı var" diye konuştu.

Kayıp kadının babası Cahit Yılmaz, "Saat 19.30 gibi kayboldu. Bu dere kenarına geldikten sonra sel geldi. Ondan sonra da kayboldu. Çevrede aradık bulamayınca selden şüphelendik" şeklinde konuştu.
Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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