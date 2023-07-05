Yola atlayan kadın sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da, Beyoğlu Dolapdere’de geçen günlerde yaşanan olayda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, trafikte seyir halindeki araçların önüne atladı. Yolu kesen ve bağıran kadın ardından araçların kaputuna vurdu.

Seyir halindeki araç sürücüleri kadına çarpmamak adına büyük çaba gösterdi. Yaşanan ilginç olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA