Sarıyer’de bir araç aniden alev topuna döndü

İstanbul Sarıyer’de, geçen günlerde seyir halindeki araçta yangın çıktı. Otomobilden alevler yükseldiğini gören sürücü ve vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İstanbul Sarıyer’de seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Yaşanan olay sonrası, vatandaşın araç yangınını adeta haber spikeri gibi anlatması ilginç görüntüler oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, geçen günlerde Sarıyer Hacıosman istikametinde seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden alevler yükseldiğini gören sürücü ve vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

HABER SPİKERİ GİBİ ANLATTI

Otomobil, kısa sürede alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay, vatandaş kamerasına yansırken, vatandaşın olayı anbean haber spikeri gibi anlatması da dikkat çekti. "Araç hala patlamadı" dediği anda ise patlama sesi gelmesi korkuttu.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Pendik’te E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araçta da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen araca, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Otomobil

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