Belediye otobüsü alev alev yandı

Batman’da belediyeye ait yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüs, kullanılamaz hale geldi. Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı oluşmadı.

Batman kent merkezi Bayındırlık Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda seyir halinde ilerleyen otobüsün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuların tahliyesi için kapıları açtı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı oluşmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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