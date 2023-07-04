Hırsız ev sahibiyle karşılaşınca adeta 'örümcek adam'a dönüştü

Cihangir’de sabaha karşı bir binaya gelen hırsız, adeta örümcek adam gibi 3. kata tırmandı. Dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız, apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi.

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Genç hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti.

Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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