Hırsız ev sahibiyle karşılaşınca adeta 'örümcek adam'a dönüştü

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Genç hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti.

Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA