Hatay’da yıkımın boyutu uydu görüntüleriyle gözler önüne serildi

Depremin vurduğu Hatay’da yıkımın boyutu uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Uydu görüntülerinde; binaların yerini boş arazilerin aldığı görüldü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana geldi. Antakya ilçesinde binlerce konut depremde hasar gördü. Kentte hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken yıkılan binaların yerlerini araziler aldı. Yıkımın boyutunu güncellenen uydu görüntüleri gözler önüne serdi. Uydu görüntülerinde Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının bittiği alanlarda arazilerin ortaya çıktığı görüldü.

Deprem öncesinde Antakya’da yaşayan ve bu kadar güzel bir şehir görmediğini getiren Faslı Emel Elmahmudi, “Antakya’dayız, şuan burası Habibi Neccar yolu. Önceden her tarafta ev vardı, şimdi her yer boş. Burada ev yok ve yaşamak çok zor. Tabi ki Antakya gibi bir şehir yok. Hiç görmedim bu kadar güzel bir memleket” dedi.

2 kardeşini depremde kaybettiğini belirten Ahmet Ergüvenoğlu, “Bizim dükkanımız vardı az ileride yine evimiz vardı konteyner koyduğumuz yerde. 23 yaşındayım ve 20 yılım burada geçti. Çok üzücü buraları böyle görmek, 2 kardeşimi depremde kaybettim” şeklinde konuştu.

Deprem sonrası yıkılan binaları görmenin kendilerini üzdüğünü dile getiren Hasan Delek, “Burada arkadaşlarım vardı, esnafım. Arkadaşım bu binada oturuyordu ve kendi, eşi, babası vefat etti. 2 tane de engelli çocuğu enkaz altında kaldı. Gördüğümüzde bir tuhaf geliyor. Buraların depremden yıkıldığına inanamıyor insan” ifadelerini kullandı.

 
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Deprem Hatay
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