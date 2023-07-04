Bursa'da çilek üreticisi isyan etti

Bursa’da geçtiğimiz yıl 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 liranın altında kalınca maliyelerini karşılamadı.

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Geçtiğimiz yıl tarladan kilogramı 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 lirayı geçmedi. Üretim maliyetlerinin karşılanmaması sonucu Bursa’da çiftçiler ürünlerini toplayamadı.

Tarlada kalan çileklerin çürümesini izleyen çiftçiler, bazılarını kendileri tüketmek için topladı. Bir sezonluk emeklerinin boşa gittiğini söyleyen üreticiler kendilerine ve misafirlerine ikram etmek için birazını topladıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Türkiye ekonomisi
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