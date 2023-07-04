ODTÜ'de sendikalar servislerin kaldırılmasına karşı eylem yaptı

Ortak basın açıklamasını okuyan Tez Koop İş Sendikası Ankara 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, "12 Haziran 2023 tarihinde gönderilen bir mail ile öğrendiğimiz üzere 3 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında personel semt servisleri fiilen kaldırılmış oldu. Bunun üzerine sendikalarımızın temsilcileri ve ODTÜ yönetimi arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin tamamında yönetim tarafından bütçe sıkıntıları gerekçe gösterilerek bunun zorunlu bir gelişme olduğuna ikna olmamız istendi. Emekçilerin kazanılmış haklarını basitçe bir maliyet kalemi olarak gören bu anlayışı kınıyoruz” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) personel semt servislerinin yaz aylarında kaldırılmasına karşı Tez-Koop İş Sendikası, Tür Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Üniversite İdari Personel Sendikası, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Eğitim Hak-Sen ve Memur-Sen ODTÜ rektörlüğü önünde çadır kurarak eylem yaptı. Tez Koop İş Sendikası Ankara 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen ortak basın metnini okudu. Özgen şunları söyledi:

“EMEKÇİLERİN KAZANILMIŞ HAKLARINI BASİTÇE BİR MALİYET KALEMİ OLARAK GÖREN BU ANLAYIŞI KINIYORUZ"

“Değerli ODTÜ emekçileri, ODTÜ'de örgütlü işçi ve memur sendikaları olarak geçtiğimiz güz döneminden bu yana, başta servis hakkımız olmak üzere, kazanılmış tüm haklarımızın korunmasına yönelik işyerimizde birlikte, etkin ve sorumlu bir mücadele yürütüyoruz. Ne var ki ODTÜ yönetiminin emekçilerin kazanılmış haklarına olan saldırıları devam ediyor. 12 Haziran 2023 tarihinde gönderilen bir mail ile öğrendiğimiz üzere 3 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında personel semt servisleri fiilen kaldırılmış oldu. Bunun üzerine sendikalarımızın temsilcileri ve ODTÜ yönetimi arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin tamamında yönetim tarafından bütçe sıkıntıları gerekçe gösterilerek bunun zorunlu bir gelişme olduğuna ikna olmamız istendi. Emekçilerin kazanılmış haklarını basitçe bir maliyet kalemi olarak gören bu anlayışı kınıyoruz. Biliyoruz ki ODTÜ gibi sayısız gelir kaynağına sahip olan bir kurumda sorun bütçe bulunamaması değil, bütçenin kullanılmasındaki bilinçli tercihlerdir. Çok açıktır ki üniversite yönetimi tercihini emekçilerin aleyhine kullanmaktadır. İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik ve sosyal koşulların üstüne bir de işyerimizde hak kaybına uğramak kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Soğuk Ankara kışında kararlılıkla sürdürdüğümüz eylemlerde defalarca belirttiğimiz bir hususu yeniden hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz; ulaşım, beslenme ve barınma haklarımız kırmızı çizgimizdir, bir adım bile geri atmayacağız.

"NİTELİKLİ VE ERİŞEBİLİR ULAŞIM HAKKIMIZI YENİDEN ELDE EDENE KADAR REKTÖRLÜK ÖNÜNDE BULUNACAĞIZ"

Üniversite yönetimi ile yapılan görüşmelerde sendikalar olarak sorumlu ve yapıcı bir tavır aldık. Servislerin özelleştirilmesinin yol açtığı tekelci piyasa koşullarına karşı kurumun öz kaynaklarına dayanan çözüm önerilerimizi dile getirdik. Yaptığımız bütün öneriler hukuki kısıtlılıklar, personel yetersizliği gibi gerekçeler öne sürülerek geçiştirildi. Her ne kadar yaşanan sorunun geçici bir durum olduğu söylense de üniversite yönetimi sorunun çözülmesi noktasında gelecek döneme dair hiçbir taahhütte bulunmadı. Açıktır ki; bu koşullarda servis hakkımızı yeniden kazanmamızın tek yolu ODTÜ emekçilerinin sahada örgütlü biçimde mücadele etmesinden geçmektedir. Servis gündemiyle sahada yürüttüğümüz etkili eylemlerden alınan olumlu sonuçlar hem bizlerin hem de üniversite yönetiminin hafızasındaki yerini korumaktadır. Servis hakkımızın bundan sonra asla pazarlık konusu yapılamaması için 3 Temmuz Pazartesi günü yani dün eylem çadırımızı Rektörlük binası önünde kurduk. Nitelikli ve erişilebilir ulaşım hakkımızı yeniden elde edene kadar Rektörlük önünde bulunacağımızı ilan ediyoruz.”