Sakarya'da dalgalar 3 metreyi aşınca sahil savaş alanına döndü

Sakarya’nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle sahil bölgesi adeta savaş alanına döndü. Cankurtaran gözetleme kulesinin yıkılmasına sebep olan ve 3 buçuk metreye ulaşan dalga nedeniyle şezlonglar ve şemsiyeler de devrildi.

Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini göstermeye devam eden şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle şehrin denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek kaymakamlıkların aldığı kararla yasaklandı. Karasu ilçesinde rüzgar, sahil kesimini adeta savaş alanına çevirdi. Bir cankurtaran gözetleme kulesinin yıkıldığı, şezlongların ve şemsiyelerin devrildiği sahilde, dalga boyları yaklaşık 3 buçuk metreye ulaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"VATANDAŞLARIN AYAKLARINI DAHİ SUYA SOKMAMALARI GEREKİYOR"

Karaca, “2 gündür denizimiz çok kötü. Bugün en zorlu günümüz. Şu an dalga boyu 3 buçuk metreyi geçti. Hatta bazı yerlerde kulelerimiz dahi parçalandı. Cankurtaran arkadaşlarımız şu an kuleleri toparlamaya çalışıyorlar. Denize giriş yasağı var. Saat 10.00’dan itibaren bugün de yasaklandı, dün de yasaklanmıştı. Salı gününe kadar deniz durumu böyle devam ediyor ama cankurtaran arkadaşlarımız şu an kulelerinde beklemeye devam ediyorlar. Buradan vatandaşlara şunu söylemek istiyoruz; ayaklarını dahi suya sokmamaları gerekiyor. Çünkü gerçekten bu zamana kadar gördüğüm en kötü dalgaları görüyoruz. Hatta 25 metreye kadar deniz kıyıya doğru geldi. Kulelerimizin mağazaları parçalandı, bazıları hala suyun içinde. Onları çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim mesaimiz devam ediyor, beklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlar olabildiğince sözümüzü dinlerlerse kazasız bir şekilde bugünleri de atlatacağız” dedi.

 
 

Kaynak: İHA

Etiketler
Meteoroloji Sakarya
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İskenderun’da denizde hortum: O anlar saniye saniye görüntülendi İskenderun’da denizde hortum: O anlar saniye saniye görüntülendi
Samsun’da engelli kadın selde kayboldu Samsun’da engelli kadın selde kayboldu
Hatay'da orman yangını Hatay'da orman yangını
Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 kişi hayatını kaybetti
Yola atlayan kadın sürücülere zor anlar yaşattı Yola atlayan kadın sürücülere zor anlar yaşattı
Korku yaratan anlar: Direksiyonda sızan sürücü dükkana daldı Korku yaratan anlar: Direksiyonda sızan sürücü dükkana daldı
Sarıyer’de bir araç aniden alev topuna döndü Sarıyer’de bir araç aniden alev topuna döndü
Çekmeköy’de doğalgaz patlaması: Yeni görüntüler ortaya çıktı Çekmeköy’de doğalgaz patlaması: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Belediye otobüsü alev alev yandı Belediye otobüsü alev alev yandı
ODTÜ'de sendikalar servislerin kaldırılmasına karşı eylem yaptı ODTÜ'de sendikalar servislerin kaldırılmasına karşı eylem yaptı
Bursa'da çilek üreticisi isyan etti Bursa'da çilek üreticisi isyan etti
Hırsız ev sahibiyle karşılaşınca adeta 'örümcek adam'a dönüştü Hırsız ev sahibiyle karşılaşınca adeta 'örümcek adam'a dönüştü
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Şimşek'in 'emekli ve kamu çalışanına enflasyonun üzerinde artış yaptık' sözlerine tepki yağdı Şimşek'in 'emekli ve kamu çalışanına enflasyonun üzerinde artış yaptık' sözlerine tepki yağdı